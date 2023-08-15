Муфтий Татарстана выразил соболезнования в связи с гибелью людей при взрыве в Махачкале

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин в своем Telegram-канале выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением людей из-за взрыва АЗС в столице Дагестана Махачкале.

«От имени коллектива ДУМ РТ, имамов и всех мусульман республики выражаю соболезнования братскому народу Дагестана в связи с трагической гибелью и увечьем людей во время взрыва на АЗС», — написал Камиль хазрат.

«Братья, мусульмане Татарстана разделяют вашу скорбь и боль утраты и желают вам мужества и стойкости. Пусть Всевышний Аллах смилуется над всеми погибшими и одарит их Своей милостью и прощением, дарует их близким сил и терпения выдержать это суровое испытание», — отметил председатель ДУМ РТ.

«Сочувствую также всем пострадавшим в этой трагедии и желаю им скорейшего выздоровления», — добавил Камиль хазрат Самигуллин.

Как сообщал ранее «Татар-информ», в результате взрыва АЗС в Махачкале погибли 27 человек. Еще 75 человек пострадали. Возбуждено уголовное дело.