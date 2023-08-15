Число погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале достигло 27 человек

В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 27 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дагестанский центр медицины катастроф.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что накануне в автосервисе взорвались 2 цистерны из 8. В свою очередь администрации Махачкалы заявляли об угрозе повторного взрыва на автосервисе.

По данным МЧС, на трассе в Махачкале загорелся автосервис, огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв.

По поручению главы чрезвычайного ведомства Александра Куренкова самолет Ил-76 МЧС России направился для санитарной эвакуации пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».