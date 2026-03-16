Муфтий Татарстана указал на математические чудеса в Коране

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин рассказал о математических чудесах, которые есть в коранической суре «аль-Кадр» («Предопределение»).

«В этой суре 30 слов, что соответствует количеству джузов в Коране. Количество букв – 114, что соответствует количеству сур в Коране», – написал Самигуллин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что само слово «Кадр» в этой суре упоминается пятым, десятым и двенадцатым словами. Если сложить эти числа, то в сумме получается 27, что указывает на то, что именно на 27-ю ночь Рамадана выпадает Ночь Предопределения.