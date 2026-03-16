news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 16 марта 2026 07:00

Муфтий Татарстана указал на математические чудеса в Коране

Читайте нас в
Телеграм
Муфтий Татарстана указал на математические чудеса в Коране
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин рассказал о математических чудесах, которые есть в коранической суре «аль-Кадр» («Предопределение»).

«В этой суре 30 слов, что соответствует количеству джузов в Коране. Количество букв – 114, что соответствует количеству сур в Коране», – написал Самигуллин в своем телеграм-канале.

Он добавил, что само слово «Кадр» в этой суре упоминается пятым, десятым и двенадцатым словами. Если сложить эти числа, то в сумме получается 27, что указывает на то, что именно на 27-ю ночь Рамадана выпадает Ночь Предопределения.

Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз
Ураза-байрам – 2026: дата, духовный смысл, как пройдет праздничный намаз
#Камиль Самигуллин #муфтий татарстана #коран #ислам
news_right_1
news_right_2
news_bot
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

Новости партнеров