Муфтий Татарстана рассказал, какую дуа нужно читать в Ночь Бараат

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня после захода солнца наступит Ночь Бараат – одна из почитаемых ночей в исламе. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал, какую дуа следует читать в эту ночь.

«Дуа читаемое в Ночь Бараат. "О Аллах! Если Ты записал меня одним из счастливых, то сделай так, чтобы эта надпись никогда не стиралась. Если же ты предписал мне быть несчастным, то сотри это и запиши меня счастливым. Поистине, Ты сказал: "Аллах стирает (решения, касающиеся Его рабов, их удела, сроков жизни и грехов) и утверждает то, что пожелает. У Него — основа книги"», – написал муфтий в своем телеграм-канале.

Напомним, Ночь Бараат продлится до наступления времени утренней (фаджр) молитвы. О том, как провести эту ночь читайте в нашем материале «Ночь Бараат – 2026: когда наступит, как провести и что нельзя делать мусульманам».