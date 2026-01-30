Ночь Бараат – 2026: когда наступит, как провести и что нельзя делать мусульманам

Со 2 на 3 февраля мусульмане встретят Ночь Бараат – одну из самых почитаемых ночей в исламе. Почему она значима для мусульман, что желательно делать в эту ночь, а от чего лучше воздержаться, «Татар-информу» рассказал имам-хатыйб Закабанной мечети Казани Хусаин Зуферов.





Когда Ночь Бараат в 2026 году

Ночь Бараат отмечается в ночь с 14-го на 15-е число месяца Шаабан по мусульманскому лунному календарю (Хиджра). Поскольку исламский лунный год короче солнечного на 11-12 дней, то ежегодно дата Ночи Бараат меняется.

В 2026 году Ночь Бараат наступит 2 февраля после захода солнца и завершится с наступлением времени утреннего (фаджр) намаза 3 февраля.

История Ночи Бараат

Слово «бараат» в переводе с арабского означает «очищение» или «отдаление». Считается, что в эту ночь грешники отдаляются от Рая, а праведники – от Ада. В исламской традиции Ночь Бараат связывают с милостью Аллаха, прощением грехов и определением судеб людей на предстоящий год.

Исторически Ночь Бараат почиталась мусульманами уже в первые века ислама. Считается, что наши предшественники из числа мусульман уделяли этой ночи особое внимание, посвящая ее мольбам, покаянию и размышлениям о своей жизни.

Кроме того, Ночь Бараат – вторая по значимости ночь в исламе после Ночи предопределения (Ночь Кадр).

Почему Ночь Бараат значима для мусульман

Считается, что в Ночь Бараат особенно ярко проявляется милость Аллаха. В исламском вероучении она ассоциируется с несколькими ключевыми смыслами.

Хусаин Зуферов отметил, что Ночь Бараат имеет множество достоинств, которыми верующим необходимо непременно воспользоваться.

«Наш Пророк говорил так: «Как только наступит ночь в середине месяца Шаабан, проводите ее в поклонении, а днем держите пост». Очень важно следовать этой сунне, поскольку, согласно хадисам, в этот вечер после заката солнца Всевышний Аллах говорит: «Если есть кающиеся – Я прощу ему грехи, если есть просящие удел – Я дам ему удел, если есть просящие исцеления – Я дам ему исцеление». И так продолжается до самого утра», – сказал Зуферов.

Имам особо подчеркнул, что в эту ночь взывающие к Аллаху получают то, о чем они просят.

«Всемогущий Создатель смотрит в эту ночь на своих рабов и прощает тех, кто просит прощения, удостаивает своей милости тех, кто молит о милости, но не прощает тех, кто таит в себе злобу и недобрый умысел. Иными словами, вступайте в Ночь Бараат с чистым сердцем и добрыми намерениями. Если ваши сердца полны беспокойства о настоящем и будущем – просите мира и спокойствия; если вы хотите увеличить свой удел – просите расширить ваш ризк, если вы болеете и чувствуете упадок моральных и физических сил – просите у Аллаха здоровья», – пояснил хазрат.

Он советует всем мусульманам воспользоваться баракатом и благословенными возможностями, которые Всевышний дарует в эту ночь.

Что желательно делать в Ночь Бараат

Хусаин хазрат отмечает, что мусульманам следует бодрствовать в эту ночь настолько, насколько это возможно.

«Тот, у кого есть возможность, может посвятить поклонению всю ночь, а если такой возможности нет, рекомендуется выбрать значимую ее часть, желательно вторую половину. Основное внимание в эту ночь следует уделить богослужению и молитве. Наиболее предпочтительными являются намаз, при этом не установлено определенное количество ракаатов, чтение Священного Корана и зикр – поминание Аллаха», – рассказал он.

Эта ночь считается временем искреннего обращения к Всевышнему, поэтому рекомендуется просить прощения за грехи, милость, внутреннее спокойствие, расширение удела и дарование здоровья.

«Поклонение в эту ночь желательно совершать индивидуально, с полной концентрацией и вниманием к своему духовному состоянию. В день, следующий за Ночью Бараат, то есть 15-й день месяца Шаабан (3 февраля), рекомендуется (мустахаб) держать пост», – подчеркнул Зуферов.

Что нельзя делать в Ночь Бараат

Имам предостерегает верующих от совершения греховных поступков в эту ночь.

«Ночь Бараат рекомендуется проводить в состоянии покорности Всевышнему Аллаху, поэтому в этот вечер следует особенно внимательно относиться к своему поведению и воздерживаться от поступков, которые могут быть Ему неугодны. Желательно избегать всего, что отвлекает от сути этой ночи и мешает сосредоточенному поклонению», – пояснил Хусаин хазрат.

Также он советует в эту ночь не тратить время впустую, а усердствовать в поклонении.

«Поскольку Ночь Бараат предназначена для личного обращения к Аллаху, предпочтительно не превращать ее в повод для внешних мероприятий, длительных выступлений и обсуждений. Основное внимание в эту ночь рекомендуется уделять прямым видам поклонения – намазу, чтению Корана и поминанию Аллаха, совершая их спокойно, осознанно и без суеты», – заключил имам.