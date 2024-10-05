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Муфтий Татарстана: От учителей зависит процветание всего в этом мире
В прежние времена знания были в сердцах людей. Затем они переместились в книги, но ключи все еще оставались у людей. Именно поэтому студенту необходим учитель, который откроет для него верный путь понимания, процитировал слова философа и богослова Ибн Рушд аль-Малики в своем поздравлении муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.
«Все мы храним в сердце и памяти своих учителей, давших нам знания, обучивших нас жизни, нашей религии и нашим профессиям. Нет сомнений, что от учителей зависит процветание всего в этом мире: ислама, общества и государства, ведь именно они воспитывают будущих наставников, которые придут им на смену и тоже станут распространять знания, полученные от них. Пусть Аллах примет в качестве молитвы за наших учителей каждое зерно познания, которое они посеяли в наших сердцах и которое мы в свою очередь взрастим в следующих поколениях», – поздравил учителей Самигуллин.
Раннее учителей поздравил Раис РТ Рустам Минниханов, подчеркнув, что профессия учителя во все времена считалась одной из наиболее важных и почетных. В отечественном образовании миссия педагога всегда состояла не только в обучении, но и в воспитании.
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