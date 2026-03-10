news_header_top
Общество 10 марта 2026 12:24

Муфтий Татарстана напомнил, какой зикр нужно читать во время таравиха в конце Рамадана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В последние 10 ночей священного месяца Рамадан во время таравих-намаза следует читать определенный зикр. Об этом сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

В своем телеграм-канале он опубликовал видеоролик, на котором идет исполнение зикра с транскрипцией.

Переводится этот зикр следующим образом: «Пречист Обладающий мудростью, щедростью и милостью. Пречист Прощающий, выделяющийся Своей Милостью Господь. О, месяц Рамадан! Мы прощаемся с тобой, прощаемся, расстаемся с тобой, расстаемся. О, Вечный, Обладающий мудростью, Всезнающий Аллах, прости нам наши грехи. Ты – Обладающий щедростью, Дарующий прощение и Милостивейший среди милостивых».

