На Республиканский ифтар «не смогут не пустить» за повторное использование билета

Ирек Арсланов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Руководитель аппарата ДУМ РТ Ирек Арсланов рассказал на встрече с журналистами о проблеме повторного использования билетов (или их копий) на Республиканских ифтарах.

«Есть те, кто повторно с теми же билетами приходит. Не пустить мы не можем – до такого уровня мы пока не дошли, но, если дублирующих билетов будет в большом количестве, то в организации возникнут неудобства», – предупредил Арсланов.

Билеты на ифтар бесплатные, а получить их можно в мечетях Казани, в мухтасибатах районов РТ, в резиденции ДУМ РТ. Всего их – 13 тысяч штук.

Ранее мы писали, что на площадке XIII Республиканского ифтара можно будет оформить карту болельщика ФК «Рубин».

Участников ифтара также будет ждать культурная программа, составленная с учетом объявленного в России и Татарстане Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, дирекции стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым».