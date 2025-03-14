Карту болельщика ФК «Рубин» можно будет оформить на Республиканском ифтаре

Ирек Арсланов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На XIII Республиканском ифтаре можно будет оформить карту болельщика ФК «Рубин», которая будет доступна в электронном формате через личный кабинет на портале госуслуг.

«В свете тесных взаимосвязей с мусульманскими странами развивается и спортивное направление. Как ХК «Ак Барс» организует хоккей в исламских странах, проводит международные турниры, так и ФК «Рубин», – объяснил руководитель аппарата Духовного управления мусульман РТ Ирек Арсланов на пресс-конференции, посвященной XIII Республиканскому ифтару.

Для оформления карты болельщика на площадке ифтара с 13 до 17 часов будет действовать стенд футбольного клуба. При себе необходимо иметь паспорт.

Участников Республиканского ифтара до начала разговения ждет культурная программа, составленная с учетом объявленного в России и Татарстане Года защитника Отечества.

Республиканский ифтар организуется силами Духовного управления мусульман РТ, дирекции стадиона «Ак Барс Арена» и национально-туристического комплекса «Туган авылым».