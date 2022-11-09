Муфтий Татарстана и Биляль Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и президент Всемирной этноспортивной конфедерации, сопредседатель попечительского совета Университета Ибн Хальдун Биляль Эрдоган сегодня обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Председатель ДУМ Татарстана провел для Биляля Эрдогана и других членов турецкой делегации, среди которых были председатель попечительского совета Университета Ибн Хальдун Ирфан Гюндюз и ректор этого вуза Атилла Аркан, экскурсию по новому комплексу медресе «Мухаммадия». Эрдоган пообщался со студентами первого и второго курсов дневного отделения и отделения заучивания Корана.

Гости из Турции высоко оценили деятельность «Мухаммадии». Их в том числе впечатлила укомплектованность медресе — здесь на дневном отделении обучаются 235 шакирдов (от 25 до 30 студентов в каждом классе).

В ходе состоявшейся затем беседы турецкие делегаты поделились впечатлениями от двух дней пребывания в Татарстане, где они в том числе успели посетить Болгарскую исламскую академию и Российский исламский институт. Камиль хазрат в свою очередь напомнил о юбилейных событиях этого года и рассказал о проектах, реализуемых в связи с 1100-летием принятия ислама Волжской Булгарией и 140-летием образования медресе «Мухаммадия».

Участники турецкой делегации высоко оценили деятельность муфтията, пожелали продолжения проектов, реализуемых на благо мусульманской уммы, и поделились предложениями по укреплению сотрудничества. На память о встрече муфтий подарил Билялю Эрдогану репринтное издание Корана «Казан басма», выпущенное издательским домом «Хузур» ДУМ РТ к 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Накануне с Билялем Эрдоганом встретился Президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель республики рассказал о планах развития торговых отношений с Турцией.