Минниханов на встрече с Эрдоганом сообщил о планах развития торговых отношений с Турцией

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казанском Кремле с сопредседателем попечительского совета Университета Ибн Хальдун, президентом Всемирной конфедерации этноспорта Билялем Эрдоганом, который находится с рабочим визитом в столице РТ.

Минниханов отметил, что сегодня контакты на всех уровнях всегда дают хороший импульс к развитию сотрудничества России и Турции. Он поблагодарил Биляля Эрдогана за участие в глобальном молодежном саммите. Президент РТ подчеркнул, что этот саммит стал ключевым событием международной программы «Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2022«Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества.

«Для нас – большая честь, что Казань получила статус Молодежной столицы ОИС. Это прекрасная возможность для нас укрепить взаимодействие со странами исламского мира, обменяться мнениями, показать лучшие практики по развитию социальной, экономической и политической активности молодежи», – отметил Минниханов. Он также напомнил, что завершающим этапом программы станет церемония закрытия саммита, которая состоится 15 декабря.

2022-й год стал знаковым для российских мусульман, отметил руководитель республики. Так, в числе мероприятий важным стало празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Он напомнил, что по поручению Президента РФ возглавляет группу стратегического видения «Россия – Исламский мир», куда входят авторитетные и уважаемые люди из различных мусульманских стран. Состоят в нем и два представителя Турции – депутат Парламента Яшар Якыш и член Совета по безопасности и внешней политике при Президенте Исмаил Сафи.

Фото: пресс-служба Президента РТ

Развитию татарстано-турецкого торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества придается большое значение, так как оно направлено на укрепление отношений между Россией и Турцией, подчеркнул Минниханов. Он напомнил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, в Татарстане продолжают работать 10 крупных турецких заводов. В прошлом году товарооборот показал рост более чем в 1,5 раза к уровню 2020 года. Кроме того, компании из Турецкой Республики инвестировали в Татарстан порядка 2 млрд долларов.

В числе работающих в Татарстане турецких компаний Минниханов назвал «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам», «Тракья Гласс», «Шишеджам» – «Аутоматив Гласс», «Джошкуноз», «Колуман» и многие другие.

«Сегодня у нас есть несколько проектов, которые планируем или уже начали реализовывать, а также есть большие планы по развитию присутствия на рынке Турции», – добавил он. Говоря о сотрудничестве в сфере образования и науки, Президент РТ напомнил, что с вузами Турции сотрудничают Казанский федеральный университет.

В свою очередь Биляль Эрдоган также рассказал о работе по заключению соглашений с университетами разных стран мира для совместных исследований и сотрудничества по проектам. Он также отметил, что турецкая делегация была рада принять участие в мероприятиях, посвященных 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией, сообщает пресс-служба Президента РТ.

«Это были интересные и очень значимые мероприятия и события, – подчеркнул он. – Я, как президент Всемирной конфедерации этноспорта, понимаю значимость и важность межнациональных и межгосударственных обменов».