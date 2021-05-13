Муфтий РТ: Сегодня татарстанцы помолятся за души погибших и выздоровление раненых

Сегодня в мечетях Татарстана прочитают молитвы, посвященные погибшим при нападении на казанскую школу № 175. Мусульмане республики также попросят у Всевышнего скорейшего выздоровления пострадавших. Об этом в своем выступлении по случаю окончания мусульманского поста Ид аль-Фитр сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Единоверцы, разделяющие горе и боль потерявших детей в кровопролитной стрельбе, просящие у Создателя исцеления раненным, в печали провожающие месяц Рамадан и с любовью встречающие Уразу, приветствую вас», — обратился муфтий к собравшимся на намаз в Галеевской мечети Казани.

«Последние дни Рамадана потрясла ужасная трагедия. Стрелявший в упор в детей в казанской школе зверь поверг нашу республику в траур. Никакими словами нельзя описать то, что сейчас чувствуют люди, потерявшие своих детей и близких», — сказал хазрат.

Сегодня мусульманский мир празднует окончание священного месяца Рамадан — Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Главный намаз республики прошел в Галеевской мечети Казани. Также с проповедью выступил председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Помимо этого, в мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Ранее Рустам Минниханов обратился к гражданам по случаю Ураза-байрам.