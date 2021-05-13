news_header_top_970_100
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Вице-премьер Татарстана: действия учителей гимназии №175 помогли снизить число жертв
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Врач ДРКБ сообщил, кого из пострадавших школьников везут из Казани в Москву
Ру Тат
news_header_bot_970_100
13 мая 2021  08:21
Гульнар Гарифуллина

Муфтий РТ: Сегодня татарстанцы помолятся за души погибших и выздоровление раненых

news_top_970_100

Сегодня в мечетях Татарстана прочитают молитвы, посвященные погибшим при нападении на казанскую школу № 175. Мусульмане республики также попросят у Всевышнего скорейшего выздоровления пострадавших. Об этом в своем выступлении по случаю окончания мусульманского поста Ид аль-Фитр сказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. 

«Единоверцы, разделяющие горе и боль потерявших детей в кровопролитной стрельбе, просящие у Создателя исцеления раненным, в печали провожающие месяц Рамадан и с любовью встречающие Уразу, приветствую вас», — обратился муфтий к собравшимся на намаз в Галеевской мечети Казани.

«Последние дни Рамадана потрясла ужасная трагедия. Стрелявший в упор в детей в казанской школе зверь поверг нашу республику в траур. Никакими словами нельзя описать то, что сейчас чувствуют люди, потерявшие своих детей и близких», — сказал хазрат.

Сегодня мусульманский мир празднует окончание священного месяца Рамадан — Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам. Главный намаз республики прошел в Галеевской мечети Казани. Также с проповедью выступил председатель ДУМ РТ, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. 

Помимо этого, в мероприятии приняли участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров.

Ранее Рустам Минниханов обратился к гражданам по случаю Ураза-байрам.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное