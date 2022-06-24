Муфтий РТ рассказал Артемию Лебедеву о татарской версии Корана и показал «Кул-Шариф»

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Сегодня муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин встретился с известным дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Гостя сопровождал совладелец национально-туристического комплекса ДУМ РТ Радик Абдрахманов, сообщает пресс-служба республиканского муфтията.

Камиль хазрат рассказал Артемию о жизни мусульман Татарстана и организации муфтията, современных мусульманских медиапроектах и духовном наследии татарского народа. Гость узнал об истории татарской версии печатного Корана «Казан басмасы» и увидел его оригинальное и репринтное (подготовленное ДУМ РТ к празднованию 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией) издания.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Собеседники обменялись книгами в память о визите. Гость получил в подарок татарскую версию печатного Корана, а хозяин — посвященное дизайну издание «Принципы и парадоксы. 25 лет Студии Артемия Лебедева».

Муфтий в ходе разговора отдельно остановился на том, что казанской издание священного Корана, вышедшее в 1803 году, стало первым таким в мусульманском мире и что оно соответствует стандарту «Ар-Расм аль-Усмани». Религиозный деятель и дизайнер обсудили и шрифт «Казан басма», о котором Лебедев недавно уже поведал подписчикам на своем YouTube-канале.

Камиль Самигуллин также упомянул в ходе разговора, что ДУМ РТ собирается скоро представить широкой публике приуроченный к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии документально-художественный фильм «Ибн Фадлан». Не забыл он и о ставшей бестселлером на российском мусульманском книжном рынке книге «Калям Шариф. Перевод смыслов», подготовленной муфтиятом.

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

Затем муфтий и блогер посетили издательский дом «Хузур», где их встретил заместитель главы ДУМ РТ по информационной политике и руководитель издательского дома Ришат хазрат Хамидуллин. Гостю продемонстрировали наиболее важные IT-решения по развитию мусульманской виртуальной инфраструктуры. Отдельной темой для беседы стали особенности и символы татарско-мусульманских орнаментов.

Артемий Лебедев также побывал в мечети «Кул-Шариф» и поднялся на один из ее минаретов, с которого открывается вид на место строительства Соборной мечети Казани и православные храмы столицы Татарстана. Гостю также показали медресе «Мухаммадия» и Галеевскую мечеть. Завтра блогер намерен посетить чемпионат мира по татарской национальной борьбе корэш, который проходит в эти дни в селен Мингер Сабинского района республики.