Артемий Лебедев оценил шрифт «Казан басма»

Известный российский дизайнер Артемий Лебедев на своем YouTube-канале оценил выложенный в открытый доступ Духовным управлением мусульман РТ шрифт «Казан басма» и рассказал своим подписчикам об истории татарского издания Корана «Казан басмасы».

«<…> татарская версия [печатного Корана] считается классической. И сейчас ребята сделали, нашли какие-то экземпляры этих книг (изданных в Казани в 1803 году — прим. Т-и), сделали оцифрованную версию шрифта. Всё это выложили в открытый доступ, и теперь любой желающий может скачать и читать это в красивом шрифте», — заметил Лебедев.

«Сделали максимально похоже на дореволюционную красоту. И всё это было приурочено к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии», — добавил дизайнер.

Отдельно при этом Артемий Лебедев остановился на разнице между вариантами шрифтового дизайна, связанных с различными алфавитами. «Любопытно, насколько мы живем в параллельных вселенных и насколько дизайнеры, которые работают с кириллицей и латиницей, ничего не знают об арабских шрифтах или татарских традициях коранопечатания», — констатировал он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Духовное управление мусульман Татарстана выложило шрифт «Казан басма» для бесплатного скачивания. Также в свободном доступе теперь находится электронная версия обновленного издания священного Корана «Казан басмасы».

«Казан басмасы» — это первый печатный Коран, изданный в Казани в 1803 году по стандарту «Ар-Расм Аль-Усмани» и получивший впоследствии богословское признание во всем мусульманском мире.