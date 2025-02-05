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Общество 5 февраля 2025 09:54

Муфтий Крганов о девушках, желающих стать богословами: «Каждая женщина подобна медресе»

Муфтий Крганов о девушках, желающих стать богословами: «Каждая женщина подобна медресе»
Альбир хазрат Крганов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Женщины должны иметь возможность быть блогерами и получать исламское богословское образование. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман России и муфтий Москвы, член Общественной палаты РФ Альбир хазрат Крганов в интервью РИА Новости.

«Это обязательно должно быть возможным. Женщины составляют более половины нашего общества и, в сущности, сами являются учебным заведением, как сказано, каждая женщина подобна медресе – через молоко матери воспитываются дети», – сказал Альбир Крганов в ответ на вопрос, могут ли женщины учиться блогерству, получать богословское образование в мусульманских учебных заведениях и защищать диссертации по исламской теологии.

«И поэтому мы с глубоким уважением относимся к нашим сестрам и женщинам. Пророк Мухаммед уделял этому большое внимание», – подчеркнул муфтий Москвы.

По мнению религиозного деятеля, среди женщин обязательно должны быть блогеры и журналисты, а также «развитые и знающие» специалисты, чтобы «помогать мусульманкам в реализации их гражданских и религиозных прав».

«А если кто-то из женщин желает защитить диссертацию или получить более высокий статус, мы открыты и готовы помочь нашим сестрам», – заверил муфтий.

Альбир хазрат также напомнил о прошедшем в прошлом году фестивале «Остабике – хранительница традиций», который был призван напомнить обществу о высокой роли женщины.

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#Религия #Татарский мир #татарские богословы
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