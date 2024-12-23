Муфтий Чувашской Республики Альбир Крганов оставил свой пост

Сегодня Центральной соборной мечети муфтията Чувашии имени «Трёх сподвижников» состоялся Съезд ДУМ Чувашской Республики, посвящённый 30-летию её основания. В ходе мероприятия Альбир Крганов, занимавший пост муфтия ДУМ ЧР на протяжении 30 лет с 1994 года, обратился к участникам съезда с просьбой рассмотреть вопрос об освобождении его от обязанностей муфтия. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ДУМ ЧР.

За собой Альбир Крганов сохранил должность муфтия Москвы и Духовного собрания мусульман России. В качестве своего преемника на должность муфтия Чувашии он порекомендовал 27-летнего Ильяса хазрата Сафиянова, который занимал должность первого заместителя муфтия Чувашской Республики.

Говоря о причинах оставления своего поста, Альбир хазрат отметил значительный рост ответственности и объема духовной и административной работы, связанного с реализацией федеральных социально значимых проектов, координируемых ДСМР.

В ближайшее время Президиум ДСМР рассмотрит заявление съезда ДУМ ЧР и будет утвержден новый муфтий и преемник Альбира хазрата Крганова.

фото: ДУМ Чувашской Республики