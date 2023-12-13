«Мудрость предков и веками накопленный опыт»: как в Казани чествовали династии медиков

В шестой раз в Казани прошло чествование медицинских династий – семей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Династии – нечто большее, чем звено одной цепи»

В шестой раз в Казани прошло чествование медицинских династий – семей, в которых на протяжении нескольких поколений сохраняется искренняя любовь и преданность врачебному делу.

«Династия – это всегда нечто большее, чем звено единой цепи, которое в случае форс-мажора можно заменить. Как и чем можно заменить поколение профессионалов, мудрость предков, веками накопленный опыт и доверие? Я считаю, что ничем. Вы – часть истории и генетического кода Казани, которым мы дорожим и гордимся», – отметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Ильсур Метшин: «Династия – это всегда нечто большее, чем звено единой цепи. Вы – часть истории и генетического кода Казани, которым мы дорожим и гордимся» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам градоначальника, это мероприятие посвящено тем, кто ежедневно, без выходных и праздников, с полной самоотдачей трудится во имя благой цели – сохранения и улучшения здоровья жителей города.

Метшин подчеркнул, что за последние пять лет в столице Татарстана отремонтировали 33 городских и 20 детских поликлиник, а также 14 женских консультаций и подстанцию скорой медицинской помощи.

«Очень интересно следить за путем становления этих династий. Во многих случаях их история начиналась с медсестер и фельдшеров, дети и внуки которых становились врачами и профессорами. А затем династии разрастаются не только вглубь, но и вширь, и десятки людей посвящают свои жизни искусству врачевания», – рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Владимир Жаворонков: «Династии разрастаются не только вглубь, но и вширь, и десятки людей посвящают свои жизни искусству врачевания» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, именно внутри медицинских семей рождается желание помогать другим людям, и эти ценности передаются из поколения в поколение.

Ильсур Метшин рассказал собравшимся, что в детстве мечтал стать хирургом, потому что его мама работала медицинской сестрой. Он надевал белый халат и бегал по коридорам больницы. И пусть мечта не сбылась, градоначальник сохранил искреннюю любовь и уважение к этой профессии.

В этом году мэр Казани вручил благодарности десяти семьям Фото: © Эвелина Киселёва / «Татар-информ»

Мэр наградил 10 семей – кто они?

В этом году мэр Казани вручил благодарности десяти семьям. Среди них благодарственное письмо и поздравления получила медицинская династия Низамовых с общим медицинским стажем 379 лет. На протяжении четырех поколений семья с гордостью и преданностью продолжает свою благородную врачебную миссию.

Ильдус Низамов: «Гордость за то, что мы с женой избрали этот путь, оказались полезными для общества, для населения и показали пример своим детям» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Со мной пришла супруга моя, две дочери, которые работают там же, где я работаю – в Институте совершенствования врачей (Казанской государственной медицинской академии). Оба ребенка – профессоры, доктора медицинских наук, заведуют кафедрами, нашли себя в этой работе. Когда дети выбирают медицину, испытываешь чувство глубокой удовлетворенности. Гордость за то, что мы с женой избрали этот путь, оказались полезными для общества, для населения и показали пример своим детям. Глядя на нас, слушая наши разговоры, дети постепенно впитывали эту ауру. Мы формировали дома, сами того не планируя, некую медицинскую атмосферу», – отметил 85-летний Ильдус Низамов в беседе с «Татар-информом».

Поздравили династию Закировых, их семья в сумме посвятила медицине 160 лет, на благо людей трудились три поколения медиков. В семье были и операционная медсестра, и заведующая лабораторией, и даже главный врач. Почти вся трудовая длительность этой семьи связана с казанским Госпиталем для ветеранов войн.

Поздравления получила медицинская династия Добрыниных-Ивойловых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Поздравления получила медицинская династия Добрыниных-Ивойловых. Ее основатель Виталий Добрынин – советский патологоанатом, основоположник Казанской школы онкоморфологов. На сегодняшний день общий медицинский стаж семьи составляет 195 лет.

Общий медицинский стаж династии Росницких-Шепталиных – более 200 лет, а началась история этой медицинской семьи еще в конце XIX века и продолжается уже в шестом поколении.

Медицинская династия Галлямовых-Гамировых насчитывает представителей самых разных медицинских специальностей: организаторы здравоохранения, эпидемиолог, невролог, онколог. Общий медицинский стаж семьи – 164 года.

85 лет посвятила медицине династия Родионовых. Ее представители чаще всего находили себя в оториноларингологии, а началось все с основательницы династии Евгении Ивановны, которая посвятила свою жизнь работе в Республиканской противотуберкулезной больнице.

85 лет посвятила медицине династия Родионовых Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Четыре поколения семьи Анисимовых верно служат медицине не только в Татарстане, но и по всей России. Общий медицинский стаж династии – 227 лет. Родоначальница династии Нина Степановна работала акушером фельдшером в Чувашии, а теперь один из ее внуков трудится трансплантологом в Институте Склифосовского в Москве.

Медицинская династия Садыковых-Зиатдиноых с общим медицинским стажем 335 лет воспитала не одно поколение талантливых организаторов здравоохранения. Однако сердцем она все равно остается в педиатрии.

«Сегодня очень волнительный день, сегодня собралась вся наша династия, все родственники, вся наша очень большая семья. Практически все мы являемся врачами. Наверное, 70% всей нашей семьи оканчивали именно педиатрический факультет, это самая благородная профессия», – отметила заведующая кафедрой госпитальной педиатрии Медицинского университета Динара Садыкова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Больше полувека трудится в медицине династия Булатовых-Заинкониковых. Карьера семьи Булатовых развивалась в военные годы. Медики трудились и трудятся в различных областях медицины: хирургия, терапия, эндокринология, педиатрия, они также патентовали технологии и изобретения.

«Мой выбор профессии был предопределен, потому что мои родители, мои бабушки и дедушки, прабабушки, прадедушки, тети, дяди – все они являются медицинскими работниками, мы представители большой медицинской династии. С детства я слышала все эти разговоры, естественно, мой выбор пал на медицину», – рассказала внучка ассистента кафедры госпитальной педиатрии с курсами поликлинической педиатрии и последипломного образования КГМУ Анастасия Ишбулдина.

Дочка Анастасии уверено сказала, что хочет стать педиатром, потому что любит маленьких детей. «Для меня медицина – это что-то большое», – призналась Дарина.

Правнук основателей династии Кирилл Булатов более трех месяцев находился в зоне СВО, где занимался осмотрами и лечением детей из Лисичанска и Рубежного. «Татар-информ» писал об этом хирурге.

Династия Мубаракшиных берет свое начало с Александры Гусевой, она работала на станции скорой медицинской помощи в Казани, ее правнук пошел по ее стопам и продолжает работать на скорой врачом-психиатром. Общий медицинский стаж династии – 96 лет.

Почти в каждой из десяти династий есть те, кто сейчас учится на врача или педиатра в вузах Казани, Москвы и даже Японии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почти в каждой из десяти династий есть те, кто сейчас учится на врача или педиатра в вузах Казани, Москвы и даже Японии, то есть растут достойные медики, которые смогут продолжить дело своих прабабушек и прадедушек.

Предприниматели могут сказать казанским врачам спасибо

Но на вручении благодарственных писем приятные подарки для медиков не закончились – в Казани дали старт социальному проекту «Спасибо врачам!».

«Мы увидели, что в обществе назрел момент, когда представители бизнеса готовы сказать спасибо за те подвиги, которые совершают медицинские работники. Для правильного упорядочивания взаимодействия бизнеса и медицинского сообщества и был придуман этот проект, который позволяет привнести в формальные отношения чувство благодарности», – отметил Владимир Жаворонков.

Проект представили мэру Казани Ильсуру Метшину. Он подтвердил, что проект будет поддержан и представителям бизнес-сообщества города обязательно расскажут о нем.

Проект представили мэру Казани Ильсуру Метшину. Он подтвердил, что проект будет поддержан и представителям бизнес-сообщества города обязательно расскажут о нем Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Так, любой предприниматель может предоставить преференции, бонусы и скидки в адрес работников медицинских организаций. Проект уже получил отклик в предпринимательском сообществе. Более 20 компаний из различных сфер стали участниками программы. Среди них – кофейни, рестораны, студии красоты и флористики, автосалоны, строительные гипермаркеты. Стать частью проекта бизнесмены могут, оставив заявку со своим предложением на сайте.

Также в проекте планируется укреплять корпоративную культуру медиков города. Взаимодействие происходит в телеграм-канале «Медики Казани». Канал закрытый, чтобы в него вступить, необходимо пройти процедуру аутентификации, чтобы туда попадали исключительно медицинские сотрудники. Сейчас к нему присоединились несколько тысяч человек. Владимир Жаворонков уверен, что в ближайшее время к этому каналу присоединиться уже десятки тысяч медиков города.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.