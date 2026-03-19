«Мсье Ибрагим», «Нормально», «Цена счастья»: в Нижнекамске покажут 12 спектаклей

В Нижнекамске с 27 марта по 3 апреля пройдет четвертый фестиваль «Неделя театра нефтегазохимических городов России». На пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» руководитель нижнекамского городского Дома народного творчества Ильнур Сагитов сообщил, что в рамках фестиваля зрителям будут показаны 12 спектаклей.

Открытие состоится 27 марта: на сцене с моноспектаклем «Евгений Онегин» выступит заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.

«В последние годы мы расширяем свои границы и выходим за рамки зрительских залов. Жители города и гости смогут посетить уличный спектакль 28 марта в 14:00. Уличный театр «Легкие крылья» из Альметьевска представит интерактивную постановку «Тролльбург», которая рассчитана на семейную аудиторию», – отметил Сагитов.

В программе фестиваля также представлены премьеры ведущих нижнекамских театров. Так, 29 марта в 18:00 Нижнекамский театр юного зрителя покажет комедию «Сирена и Виктория», а на сцене Татарского драматического театра творческая инклюзивная студия «Эмоция» из Казани представит интерактивный спектакль «Нормально», демонстрируя таланты людей с ограниченными возможностями.

В этот же день Тверской театр кукол впервые покажет в Нижнекамске спектакль «Маленькие большие женщины», основанный на воспоминаниях актрис театра кукол о детстве и формировании личности.

30 марта в 19:00 Молодежный театр на Булаке представит трагикомедию Эрика-Эмануэля Шмитта «Мсье Ибрагим», а 31 марта в 18:00 Воронежский государственный академический театр драмы имени Алексея Кольцова впервые в истории города покажет комедию «Наши жены».

1 апреля в 19:00 Малый драматический театр «Театрон» из Екатеринбурга покажет комедию «Хочу купить вашего мужа».

2 апреля татарский государственный драматический театр им. Карима Тинчурина представит мелодраму «Цена счастья», а 3 апреля театр имени Галиаскара Камала завершит фестиваль комедией «Осенний отголосок». Все постановки на татарском языке сопровождаются синхронным переводом на русский, а на большинство спектаклей распространяется Пушкинская карта.

В рамках Недели театра также запланированы творческие встречи с ведущими актерами России для школьных театров, самодеятельных коллективов и всех любителей искусства, что позволяет приоткрыть завесу театрального закулисья и вдохновить юных нижнекамцев на выбор профессии.

«Театр не может существовать без благодарного зрителя. Надеемся, что этот фестиваль принесет массу положительных эмоций и ярких впечатлений. Добро пожаловать на четвертую «Неделю театра нефтегазохимических городов России», – подчеркнул Сагитов.

Организаторы также сообщили, что с 5 по 11 октября в Дзержинске Нижегородской области пройдет Пятая неделя театра нефтегазохимических городов России, где свои лучшие постановки покажут семь театров.