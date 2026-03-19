Дмитрий Дюжев откроет «Неделю театра» в Нижнекамске

В Нижнекамске 27 марта, в Международный день театра, откроется фестиваль «Неделя театра нефтегазохимических городов России», где с моноспектаклем «Евгений Онегин» выступит заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Татар-информ» сообщил руководитель нижнекамского городского Дома народного творчества Ильнур Сагитов.

Проект «Неделя театра нефтегазохимических городов России» реализуется в Нижнекамске с 2023 года в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». За три года проведения фестиваля более 19 тыс. нижнекамцев и гостей города смогли посетить 46 постановок 35 театров из 13 городов.

«Театр – это удивительный мир, который объединяет нас всех, актеров со своим зрителем, прокладывая мосты дружбы между театрами. Проект не имеет аналогов в России, и отрадно, что именно Нижнекамск ежегодно становится столицей театрального искусства нефтегазохимических городов», – подчеркнул Сагитов.

В этом году с 27 марта по 3 апреля ведущие театры из Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Твери, Казани, Альметьевска и Нижнекамска на трех площадках города – в Доме народного творчества, Нижнекамском театре юного зрителя и Татарском государственном драматическом театре имени Туфана Миннуллина – представят свои лучшие постановки. В рамках фестиваля нижнекамцы и гости города смогут увидеть двенадцать спектаклей.