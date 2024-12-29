МРОТ и миграционные нормы: что изменится в законах России с 1 января

С нового года в России вступит в силу ряд законов, касающихся пенсий, зарплат, поддержки семей, в том числе военнослужащих. Подробнее об изменениях рассказал в своем телеграм-канале председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В основном все нововведения начнут действовать уже с 1 января. Так, напомнил Володин, с нового года в России возобновится индексация пенсий работающих пенсионеров, минимальный размер оплаты труда увеличится до 22 440 рублей. Только вторая мера затронет порядка 4,2 млн работающих россиян. Также ожидается повышение ряда социальных пособий и выплат.

Большая работа проведена и в части усовершенствования миграционного законодательства. Так, вдвое сократится срок временного пребывания иностранных граждан в РФ без визы, будет ограничено число сим-карт, которые они смогут оформлять, и определится порядок их выдачи. С 25 января начнут действовать меры, направленные против фиктивных браков, отцовства и материнства мигрантов. В целом, напомнил Володин, за уходящий год в России было принято 14 законов против незаконной миграции.

С 8 января в России ужесточат ответственность за продажу детям сигарет, кальянов и вейпов. За повторное нарушение устанавливается уголовная ответственность. Размер штрафа составит 80 тысяч рублей, также предусмотрены исправительные работы до года. Помимо этого, нарушителям грозит запрет на осуществление определенных видов деятельности на срок до трех лет.

«Торговцы вейпами не должны наживаться на здоровье наших детей», — подчеркнул спикер Госдумы.

Также с 1 января 2025 года супруги военнослужащих и приравненных к ним лиц, погибших от боевых травм, с детьми в возрасте до 23 лет начнут получать пенсии по потере кормильца вне зависимости от наличия работы.

С этой же даты в России упростится получение единого пособия на детей. Если семьи уже получают такую выплату, им не придется вновь проходить оценку нуждаемости при появлении следующих детей. Размер пособия будет таким же, как и на предыдущего ребенка. Одинаковым будет и период, на который оно предоставляется.

Помимо этого, вступят в силу законы, повышающие доступность отдыха для детей-инвалидов и размер налоговых вычетов на детей.