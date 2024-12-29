Прогрессивный «налог на богатых» и индексация пенсионерам: гид по новым законам января

Наступивший год начнется с изменений в законах и нормативных правовых актах России, которые коснутся автовладельцев, участников СВО, работающих пенсионеров и туристов. Полный разбор всех новелл – в обзоре «Татар-информа».





С 1 января понятие курортного сбора заменяется на «туристический налог». Для Татарстана новый сбор тоже станет актуальным — путешественники будут уплачивать сбор за пребывание в Казани

Фото: © «Татар-информ»

Туристический налог на смену курортному сбору

С 1 января понятие курортного сбора заменяется на «туристический налог». Решение о введении нового налога и о его размере в конкретном муниципалитете или субъекте принимают региональные власти. Например, туристический налог с 2025 года будет действовать в городах Краснодарского края (Анапа, Новороссийск, Сочи, Краснодар), Алтайском, Камчатском краях, Калининградской области, Карелии, Кабардино-Балкарской республике и других.

Для Татарстана новый сбор тоже станет актуальным — путешественники будут уплачивать сбор за пребывание в Казани. Плата составит 1% от стоимости проживания в отелях и гостиницах за сутки, но не меньше 100 рублей. Для проживающих в санаториях ставка турналога будет минимальной – 100 рублей за сутки. Начисленная сумма будет включена в проживание. К 2029 году ставка налога должна достичь 5%. Городские власти отмечают, что введение туристического налога поможет компенсировать дополнительные расходы на содержание города

«Практика введения туристического налога в других городах показывает, что это не отпугивает приезжающих туристов. Величина составляет небольшую долю от проживания и расходов туристов в городе в целом. При этом гости получают доступ к современной и качественной туристической инфраструктуре», — поделился своим мнением с «Татар-информом» председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов: «Величина составляет небольшую долю от проживания и расходов туристов в городе в целом. При этом гости получают доступ к современной и качественной туристической инфраструктуре» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В декабре стало известно, что туристический налог введут в 6 городах и 23 сельских поселениях Татарстана. Среди них – Болгар, Азнакаево, Менделеевск, Чистополь, Зеленодольск, а также отдельные поселения Спасского, Менделеевского, Зеленодольского районов и все поселения Чистопольского района.

Предусмотрены льготы для ряда категорий граждан, которых освободят от туристического налога. Среди них – Герои Советского Союза и Российской Федерации, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства и дети-инвалиды и т. д.

Летом 2024 года Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Работающие пенсионеры дождались индексации

Летом 2024 года Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это решение было очень долгожданным для населения, поскольку именно работающим пенсионерам выплаты не индексировали аж с 2016 года.

«Если брать топ-3 важнейших законов, которые приняты за последние годы, то я считаю, это один из них. К нам поступало большое количество обращений, это по сути народный закон, а в Госдуме мы называем его "законом Путина". Именно благодаря решению Президента были найдены финансовые ресурсы, а это очень большие финансовые ресурсы», — сказал «Татар-информу» депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

Индексацию применят не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Такой вариант предусмотрен для того, чтобы пенсионеры смогли получить более существенную прибавку в результате индексации.

Айрат Фаррахов: «К нам поступало большое количество обращений, это по сути народный закон, а в Госдуме мы называем его «законом Путина» Фото: © «Татар-информ»

Пример приводит отделение Социального фонда РФ по Татарстану. Например, размер пенсии с учетом всех индексаций, отраженный в лицевом счете пенсионера, составляет 25 тыс. рублей, но так как он продолжает работать, то получает пенсию 17 тыс. рублей. Расчет индексации в 7,3% будет именно от 25 тыс. рублей. То есть с 1 января 2025 года пенсия у работающего пенсионера вырастет на 1825 рублей в месяц (7,3% от 25 тыс. рублей). Итого на руки он будет получать 18 825 рублей (17 тыс. плюс 1825 рублей).

С 1 января индексация составит именно 7,3%, но Правительство России вправе дополнительно увеличить пенсии, если рост цен по итогам 2025 года окажется выше указанного коэффициента.

С 1 января МРОТ подрастет более чем на 16% и составит 22 440 рублей. Это отразится на зарплатах, а также на целом перечне социальных выплат. Например, пособиях по беременности и родам Фото: © «Татар-информ»

МРОТ вырастет, что отразится на соцвыплатах и зарплатах

С 1 января МРОТ подрастет более чем на 16% и составит 22 440 рублей. Это отразится на зарплатах, а также на целом перечне социальных выплат. Например, на больничных, пособиях по беременности и родам, по уходу за ребенком, по безработице.

«За четыре года МРОТ повысился на 75,4% — с 12 792 до 22 440 рублей», — заявил Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Татьяна Ларионова сообщила, что в следующем году 46% бюджетных средств по 19 утвержденным новых национальным проектам будут направлены на национальный проект «Семья» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России стартуют новые национальные проекты

По поручению Президента России Владимира Путина в 2025 году в стране запустят 20 новых национальных проектов: 19 — с начала года, еще один, направленный на развитие биоэкономики, — к концу марта. Среди них — «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь и дети», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Эффективная и конкурентная экономика», «Туризм и гостеприимство», «Беспилотные авиационные системы», «Кадры» и другие.

Член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова сообщила, что в следующем году 46% бюджетных средств по 19 утвержденным новых национальным проектам будут направлены на национальный проект «Семья». Он отчасти заменит старый нацпроект «Демография».

Сейчас, когда технологии отслеживания реальных доходов усовершенствованы, поэтому с большой долей вероятности зажиточные россияне действительно начнут платить налог по повышенным ставкам Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Прогрессивная шкала НДФЛ возвращается

В течение 20 лет в России действовала фиксированная ставка НДФЛ в 13%, но в 2021-м был сделан первый шаг в сторону прогрессивной шкалы. Тогда в стране ввели НДФЛ в 15% с дохода свыше 5 млн рублей.

В 2025 году шкала налогообложения доходов существенно расширится: будет пять ступеней расчета НДФЛ — от 13% до 22%. Ставка будет зависеть от размера дохода: до 2,4 млн рублей в год — ставка 13%; от 2,4 до 5 млн рублей в год — ставка 15%; от 5 до 20 млн рублей в год — ставка 18%; от 20 до 50 млн рублей в год — ставка 20%; свыше 50 млн рублей в год — ставка 22%.

Повышенная ставка применяется не ко всему доходу, а только к сумме выше порога. Как именно это будет работать, понятнее на примере: годовая зарплата россиянина А. составляет 3,3 млн рублей. Первые 2,4 млн рублей облагаются по ставке 13%, а оставшиеся 900 тыс. рублей – по ставке 15%. Кстати, у работников, чья зарплата не превышает 200 тыс. рублей ежемесячно, система уплаты НДФЛ не изменится, то есть они будут платить все те же 13% от зарплаты.

Напомним, что с 1992 до 2001 года в России действовала прогрессивная шкала, когда диапазон ставок был от 12% до 35%. Тогда по повышенным ставкам налоги платило очень небольшое количество людей и существовала масса уловок, позволяющих избежать повышенного налогообложения. Сейчас технологии отслеживания реальных доходов усовершенствованы, поэтому с большой долей вероятности зажиточные россияне действительно начнут платить налог по повышенным ставкам.

Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Платить больше придется уже с 1 января Фото: © «Татар-информ»

Повышение штрафов за нарушение ПДД

В преддверии Нового года Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД). Платить больше придется уже с 1 января.

Автоюрист Сергей Радько разъяснил для «Татар-информа», какие штрафы изменятся. С 1 января за непристегнутый ремень безопасности придется заплатить 1,5 тыс. рублей вместо 1 тыс. рублей. «Пьяное вождение» обойдется водителю в 45 тыс. рублей (было 30 тыс.). Такой же штраф будет и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

По всем частям штрафы за превышение скорости увеличиваются на четверть. Минимальный (превышение от 20 до 40 км/ч) обойдется в 750 рублей (было 500), максимальный штраф (повторное превышение на 60 км/ч и 80 км/ч) составит 7,5 тыс. рублей (было 5 тыс. рублей).

Штраф за выезд на «встречку» — 7,5 тыс. рублей (был 5 тыс. рублей). За первый проезд на красный свет штраф составит 1,5 тыс. рублей, за повторное подобное нарушение — уже 7,5 тыс. рублей.

До нововведений водители могут заплатить штраф со скидкой в 50%, если сделают в течение 20 дней с даты вынесения постановления. С 1 января скидка уменьшится до 25%, зато срок ее действия увеличился до 30 дней. То есть раньше при выписанном штрафе в 1000 рублей можно было заплатить 500 рублей со скидкой, а с 2025 года — 750 рублей.

С 1 января начнет действовать новая мера поддержки участников СВО. Услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению они смогут получить в подведомственных Социальному фонду России реабилитационных центрах Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ветераны СВО будут проходить лечение в центрах реабилитации Соцфонда

Следующий год объявлен в России Годом защитника Отечества, и с 1 января начнет действовать новая мера поддержки участников СВО. Услуги по медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению они смогут получить в подведомственных Социальному фонду России реабилитационных центрах.

Фонд обеспечит персональное сопровождение участника СВО на протяжении всего процесса лечения. Длительность реабилитации составит до 25 дней, санаторно-курортного лечения (его можно будет пройти раз в год) — до 21 дня.

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова рассказала, что в трех реабилитационных центрах в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске откроют отделения реабилитации участников СВО. Там идет ремонт, дооснащение оборудованием. Уже открыто отделение на базе реабилитационного центра «Идель» в Зеленодольске, которое подходит для участников спецоперации, нуждающихся в постоянном постороннем уходе.