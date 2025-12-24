Мозякин о Кузнецове: Надеюсь, он ещё себя проявит

Фото: metallurg.ru

Экс-форвард «Металлурга» Сергей Мозякин предположил, как может сложиться дальнейшая карьера Евгения Кузнецова в магнитогорском клубе.

«Надеюсь, он ещё себя проявит. Ещё немножко наберёт форму и станет демонстрировать свой лучший хоккей. Все знают, какой это мастер. Но Женя пропустил предсезонку и начало сезона, долго не имел игровой практики. Уверен, поможет команде, когда наберёт форму и игровые кондиции», – сказал Мозякин «Известиям».

Евгений Кузнецов перешел в «Металлург» 1 октября 2025 года. Главный тренер «магнитки» Андрей Разин периодически выводит из состава 33-летнего форварда. Ранее также сообщалось, что между нападающим и Разиным произошел конфликт. В одном из последних интервью Разин назвал Кузнецова своей «болью».

В сезоне-2025/26 регулярного чемпионата КХЛ на счету Евгений Кузнецова за «Металлург» 9 (8+1) очков в 15 матчах.

«Металлург» по итогам 37 матчей возглавляет турнирную таблицу КХЛ на «Востоке» с 59 очками.