Разин о Кузнецове: «Это моя боль»

Фото: metallurg.ru

Главный тренер«Металлурга» Андрей Разин считает, что форвард Евгений Кузнецов находится не в оптимальной игровой форме и ему нужна помощь. Также наставник магнитогорской команды опроверг слухи о возможном обмене Кирилла Пилипенко из «Северстали». Об этом он рассказал в интервью клубной пресс-службе.

«У нас и так пять троек нападения. Сейчас вышел Джонсон (Люк), вернулись ребята из лазарета, Женька Кузнецов, скажем так, уже не в разобранном, но и не в идеальном состоянии. Ему тоже хочется помочь. Это моя боль… (смеётся). Хочется помочь и одному, и другому, кого-то подтянуть. Куда нам Пилипенко? Чтобы брать хоккеиста, нужно понимать, как мы будем его использовать», – приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

Некоторое время назад Евгений Кузнецов не проходил в состав «Металлурга». При этом Андрей Разин опроверг слухи о возможном конфликте с 33-летним нападающим.

Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» в начале октября до конца сезона-2025/26. В составе магнитогорской команды он набрал 9 (1+8) очков в 15 матчах.

По итогам 37 матчей «Металлург» возглавляет турнирную таблицу КХЛ на «Востоке» с 59 очками.