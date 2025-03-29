«Можно ли служить в джинсах, а крест – золотой?»: из чего состоит облачение батюшки

Почему священники носят одежду разных цветов, в чем им можно ходить вне храма и сколько стоит их крест? Казанский священник Александр Ермолин в проекте «Кофе с батюшкой» рассказал, из чего состоит облачение священника, что оно символизирует и когда было придумано.





Одеждой называют подрясник, который надевается на брюки и рубашку. Сверху надевается ряса, у которой длинные рукава

Фото: «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы говорили о том, что можно и нельзя священникам и из чего складывается их быт. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает об облачении священника.

«Нашей Церкви две тысячи лет, мы взяли эту традицию из Византийской империи»

– Почему именно такое одеяние у священнослужителей Православной Церкви?

– По этому поводу есть разные мнения. Кто-то считает, что это ветхозаветная традиция, но при ближайшем рассмотрении она не выдерживает критики. Есть мнение о том, что облачение в том виде, в котором оно существует сейчас, было придумано во времена Византийской империи. В зачатке элементы облачения появились еще во времена первых христиан, потом были модернизированы в годы правления императоры Константина, потом прошли несколько стадий эволюции и получилось то, что мы видим сейчас.

Христиане некоторых конфессий говорят, что у них нет специальной одежды для совершения богослужения, что у них пастор может приходить даже в джинсах. На это мы отвечаем очень просто: “Нашей Церкви две тысячи лет, и мы взяли эту традицию из Византийской империи – настолько древние наши истоки”.

– Из чего состоит облачение священника?

– Облачение – это то, в чем священник совершает богослужение. Одеждой называют подрясник, который надевается на брюки и рубашку. Сверху надевается ряса, у которой длинные рукава. Это считается парадной одеждой.

В быту священник должен ходить в подряснике, который подчеркивает его принадлежность к священному сану. Неважно, дьякон ты, священник или епископ, – ходишь ты просто в подряснике. Перед публикой, в присутственных местах, как это называлось до революции, священнослужитель должен появляться именно в таком виде. Можно еще надеть головной убор. Например, есть такой головной убор, как скуфья – это церковная шапка. Носить ее может представитель любой степени священства.

«Есть священники, которые чередуют подрясники под цвета богослужебного года: есть белые подрясники, красные, зеленый. Если у батюшки есть такая возможность – пожалуйста» Фото: © «Татар-информ»

«Священник во время богослужения выходит из этого мира в мир небесный»

– Почему нельзя служить, например, в джинсах?

– Отвечая на этот вопрос, можно найти разные варианты. Мне нравится символичный смысл, в котором объясняется, что священник во время богослужения выходит из этого мира в мир небесный. Это мир, в котором существуют несколько иные законы и принципы. Представьте себе, что священник заходит в алтарь и служит в джинсах – он читает молитвы о чем-то вечном, высоком, – тогда появится резкий контраст между его внешним видом и тем, о чем он говорит.

– Насколько удобна именно такая одежда?

– Меня часто об этом спрашивают. Вот мне абсолютно удобно. На самом деле, это больше вопрос привычки. Неудобство может быть только в том, что зимой к подолу снег прилипает.

Я уже привык ходить в рясе, и даже когда иду куда-то по своим гражданским делам в рубашке, мне кажется, что чего-то не хватает.

– Почему подрясник у священника черный, а верхнее облачение цветное?

– Есть разные церковные традиции. Самый стандартный подход – черная ряса и черный подрясник. Но есть священники, которые чередуют подрясники под цвета богослужебного года: есть белые подрясники, красные, зеленый. Если у батюшки есть такая возможность – пожалуйста. Главное, чтобы все это было гармонично. Чтобы не было такого, что из-под красивого зеленого подрясника выглядывают рваные синие джинсы. Я за красоту, порядок и гармонию.

«Крест сделан из металла, но не драгоценного. Некоторые люди даже пытаются строить на этом какую-то концепцию, рассуждая, сколько стоит крест священника» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Люди, далекие от Церкви, искренне убеждены, что крест у батюшки отлит из чистого золота»

– Имеет ли значение, из какой ткани сшита одежда священника?

– Удобно носить подрясник из натуральной ткани, она, конечно, мнется, поэтому часто одежда для священника шьется из ткани, состоящей их хлопка и синтетики. Она хорошо носится и не мнется. У меня есть белый льняной подрясник – с одной стороны, в нем легко, не жарко, но с другой стороны, он колется и сильно мнется.

– А крест у батюшки золотой?

– Люди, далекие от Церкви, искренне убеждены, что крест у батюшки отлит из чистого золота. Это отлично показывает, насколько у нас люди неосведомленные. Крест сделан из металла, но не драгоценного. Некоторые люди даже пытаются строить на этом какую-то концепцию, рассуждая, сколько стоит крест священника. Когда я рассказываю, что он стоит 5 тысяч рублей, мне отвечают, что это все равно дорого. Тогда я спрашиваю: «Когда вы последний раз в магазине были и видели цены на продукты?»

– Легко ли сшить одежду священника?

– Когда я стал священником, с удивлением для себя узнал, что не каждая швея может пошить подрясник. Оказалось, что это не так просто. Есть свои правила, каноны и другие моменты. Когда за дело берется не церковная швея, у нее ничего не получается. Возможно, просто потому, что она не понимает, для чего и как это делается.

– Из чего состоит ежедневная одежда священника?

– Повседневная одежда священника все равно отражает принадлежность к священному сану.

В монастырях монахи используют подрясник для работы, для богослужения надевают другой. Нет такого, что, отряхнув пыль, идут в храм молиться.

«Головной убор, который используют во время богослужений, называется «камилавка» – она является второй церковной наградой после набедренника» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подризник символизирует духовную чистоту, а палица – награда на 15-летие священного сана»

– Какие детали есть в облачении священника?

– Перед совершением литургии священник надевает подризник. Он всегда белого цвета, что символизирует духовную чистоту.

Облачение сложено в фелонь – это то, что надевается поверх всего облачения. Она символизирует ту ризу, в которую Господь был одет перед распятием, то есть имеет очень серьезный символический смысл.

Первой достается епитрахиль – это длинная широкая лента, которая надевается через голову и огибает шею. Оба конца этого элемента облачения спускаются вниз на грудь. Спереди она скреплена пуговицами. Надевается епитрахиль поверх подризника или рясы. На ней изображены шесть крестов, как символ тех шести таинств, которые совершает священник. За шеей изображен седьмой крест, который священник не совершает, – это Таинство рукоположения, которое совершает епископ.

Поручи надеваются на руки – они фиксируют облачение и одновременно являются важным символом. Поручи символизируют то, что руки священника связаны для совершения плохих поступков.

Набедренник и палица символизируют собой духовный меч и духовный щит. Набедренник надевается справа и крепится на пояс поверх фелони. Палица является наградой на 15-летие священника в священном сане. Я еще не могу ее носить, она просто хранится у меня. Но когда ею награждают, она надевается справа, а набедренник переносят на левую сторону.

Пояс священник повязывает поверх облачения. Пояс всегда символизирует некую готовность, собранность. Заметьте, если человек расслаблен, про него говорят – распоясался. Поэтому пояс говорит о духовной бодрости и собранности батюшки.

Головной убор, который используют во время богослужений, называется «камилавка» – она является второй церковной наградой после набедренника. Священник надевает ее на какие-то праздничные мероприятия либо на богослужения.

«В Православной Церкви каждый праздник имеет свой цвет. Например, Пасха – красный цвет, Рождество – белый, Богородичные праздники – синий» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Облачения должны стираться только руками, вода должна сливаться в непопираемом месте»

– Как стирается одежда священника?

– Облачения должны стираться исключительно руками, а вода должна сливаться в непопираемом месте, чтобы частички от кадильного дыма, других каких-то освященных вещей не оказались в канализации. Непопираемое место, как правильно, оборудуется на территории храма, это место, где можно утилизировать изображения святых, старые крестики и многое другое так, чтобы это все не было осквернено.

– Сколько цветов в облачении священнослужителей есть в православии?

– В Православной Церкви каждый праздник имеет свой цвет. Например, Пасха – красный цвет, Рождество – белый, Богородичные праздники – синий. Всего есть семь богослужебных цветов.

– Дорогая ли одежда священника?

– Иногда люди рассуждают о том, что батюшка слишком много тратит на свое одеяние. И вот я как-то посчитал, сколько же все это стоит: взял в расчет крест, подрясник, облачение – все до мелочей. И вышло, что это все стоит в несколько раз дешевле, чем, допустим, электронные часы известной фирмы из недружественной нам страны.

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Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

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