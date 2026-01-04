Можно ли на службе садиться, отвечать на телефон?: батюшка о том, как вести себя в храме

Что разрешено, а что строго запрещается делать в православном храме? Из чего состоит литургия, можно ли зайти в храм девушке, если она забыла платок, и о чем нельзя говорить в храме? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





«Нужно воспринимать храм как место, где вам хорошо»

– Каковы главные правила поведения в храме?

– Главное правило поведения в храме заключается в том, что нужно воспринимать храм как место, где вам хорошо. Это место, где вы встречаетесь с Богом, участвуете в Таинствах и куда вы приходите как на праздник. От этого мировоззренческого постулата отталкиваются все остальные вопросы. «Что мне надевать и как выглядеть?» Все это становится понятным, когда мы правильно понимаем, для чего мы приходим в храм.

– Как допустимо одеваться в храм?

– Существует очень много разных традиций. Но нужно понимать, что, приходя в храм, мы должны надевать все самое красивое, радостное и торжественное, потому что мы приходим на праздник. Понятно, что есть определенные правила в мужской и женской одежде и так далее, но самое главное в этом – прийти в храм как на праздник.

Бывает, что человек приходит в храм в шортах, в чем-то будничном. Батюшка может сделать ему замечание и объяснить: «Ты пришел на праздник, какие тут могут быть шорты?» Он ведь на встречу с Президентом в таком виде не придет? Тут очень тонкий момент: с одной стороны, нельзя таким образом оттолкнуть человека, с другой – нужно объяснить, как правильно.

Зеленые волосы, мини-юбки – все это отпадает, когда человек понимает, куда он приходит и зачем.

– Что нельзя делать во время службы?

– Богослужение – это самое важное, что есть в храме. Совершенно правильно поступают те люди, которые все свои потребности реализуют до начала богослужения. Приди пораньше на 15 минут, напиши записки, поставь свечки. Если ты пришел причащаться, то запомни, что часто исповедь принимают вечером – на вечернем богослужении или после него, – исповедайся накануне Причастия. Если не успел накануне, исповедайся до начала литургии. Сделай все свои делай заранее и спокойно участвуй в богослужении как в главном деле Церкви.

«Открою всем страшную тайну: во время службы в православном храме сидеть можно»

– Можно ли выйти во время службы из храма?

– Если человеку стало плохо, конечно же, можно выйти, а потом зайти обратно. Сделайте это тихо, не привлекая к себе внимания.

– Можно ли во время службы присесть на лавку?

– Открою всем страшную тайну – в православном храме во время службы сидеть можно. Есть моменты богослужения, когда даже Церковный устав предполагает, что в это время человек сидит. Например, во время чтения кафизмы. И напротив, есть моменты, в которые нужно стоять, например во время чтения Евангелия. Также есть моменты, когда все встают на колени, – это происходит во время чтения коленопреклоненных молитв.

Чтобы понять эти правила, нужно прочитать Церковный устав, посещать воскресную школу при храме – там вы получите ответы на все ваши вопросы.

– Что делать, если ребенок на службе устал и начал мешать молитве?

– У митрополита Антония Суржского есть прекрасный ответ на этот вопрос. У него спросили: «Что делать, чтобы дети не мешали молиться?» Он ответил: «Если бы вы молились, дети бы вам не мешали». Но, тем не менее, нужно объяснять детям правила поведения в храме.

– Что можно детям делать в храме во время богослужения?

– Если мы ребенка часто приводим в храм, то он воспринимает его как хорошее, приятное для него место. Но если ребенок оказывается в храме раз в полгода, он будет нарушать все возможные и невозможные правила. Для него многое может быть непонятным, совершенно новым, поэтому он и может начать хулиганить.

«Я против бомбардировки любовью, которая есть в разных религиозных организациях»

– Из каких частей состоит служба?

– Православное богослужение имеет несколько частей. Главное богослужение – это Божественная Литургия. Перед этой службой читаются Часы. Потом начинается сама литургия. Она состоит из нескольких частей. Первая часть – проскомидия, она совершается во время чтения Часов, в это время священник вынимает записки. Затем идет Литургия оглашенных, она же Литургия слова и Литургия верных. Слова Херувимской песни говорят о том, что все уже совершилось: пришли люди в храм, исповедались, принесли свои записки, мы всех помянули, начали литургию, прочитали Евангелие, помолились о всех путешествующих и больных, прочитали молитву о Победе и после этого призываем «всякое ныне житейское отложим попечение». Потому что все наши нужды уже сказаны и сейчас мы с вами будем совершать подготовку к евхаристии, то есть к причастию. Поэтому все наши житейские дела должны быть отложены.

В древней Церкви была очень интересная практика: привратник на словах «двери, двери» закрывал двери храма – и никто уже не выходил и не заходил. Потому что тот, кто еще не пришел, уже очень сильно опоздал, а те, кто пришел, не могут покинуть храм и остаются дальше совершать евхаристию. В это время как раз выходили оглашенные – люди, которые готовились ко крещению, но еще его не приняли.

Это очень хорошая древняя практика, которая напоминает нам о принципе церковной дисциплины – о том, что литургия делится на подготовительные и основные части, в которых все мы с вами должны участвовать.

– Человек пришел на службу впервые – что ему делать и как ему могут помочь прихожане?

– Представьте, что человек первый раз в жизни осмысленно пришел в храм, хочет исповедаться и причаститься. Самый главный принцип в такой ситуации – не нужно стесняться, подойдите и помогите ему. Если вы видите, что человек пришел в первый раз, подскажите, куда идти на исповедь, а куда – на причастие. Здорово, когда в храме формируется дружная приходская община.

Недавно я наблюдал в своем храме, как все подсказывали человеку, который пришел впервые. Они аккуратно объясняли, без какого-либо укора. Меня это очень обрадовало.

Я против бомбардировки любовью, которая есть в разных религиозных организациях, когда человека обнимают со словами: «Дорогой ты наш человек, здорово, что ты пришел». Но все-таки здравая миссионерская приветливость должна быть всегда: поздоровайтесь, спросите: «В первый раз пришел?» – а дальше подскажите, что и где находится, когда и что начнется. Таким образом завязываются нормальные человеческие отношения у людей и тот, кто пришел в первый раз, понимает, что его никто не осудил и не поругал. Так и становятся прихожанами.

«Обычно говорю, что все звонящие во время службы телефоны погружаются в святую воду»

– Что делать, если во время службы зазвонил мобильный телефон?

– Для современного человека телефон стал не только средством коммуникации, но и большим искушением. Часто так бывает, что если человек полчаса не проверял телефон, ему кажется, что мир остановился и он в этом мире остался только один. Нужно помнить, что у телефона есть кнопочка, которая называется «Беззвучный режим». Нужно постараться на нее нажать, заходя в храм. Почему? Вот допустим: поет хор, исполняет какое-то очень сложное песнопение, и вдруг какая-то примитивная мелодия врывается в ритм богослужения. Даже самым профессиональным певчим в такие моменты бывает сложно заново настроиться.

В большинстве храмов есть объявления с предупреждением о том, что нужно выключить мобильный. У меня его нет – я просто говорю, что все звонящие во время службы телефоны погружаются в святую воду. Конечно, это шутка, но идея хорошая.

– Когда целесообразно пользоваться телефоном во время службы?

– Некоторые люди в телефоне читают молитвы. Допустим, человек не знает наизусть молитву «Символ веры» и, когда она поется на литургии верующими, он читает ее с телефона. Или, например, Тропарь праздника – не все знают его наизусть и кто-то читает с телефона, чтобы вместе со всем народом, который знает наизусть, пропеть. Если уж использовать телефон в храме, то только для этого.

– Можно ли разговаривать в храме о мирском?

– Это некое неуважение. Вы должны понимать, что пришли на богослужение, где священник молится от имени всей общины, в том числе от имени того человека, который сидит где-то сзади и обсуждает жизненно важный для него вопрос.

– Если я одета неправильно, мне нельзя войти в храм?

– Часто человек рассуждает так, что если сегодня у него нет платочка или он одет как-то не так, то в храм заходить нельзя. И часто это становится для него очередным поводом не пойти в храм. Нужно для себя искать возможности, а не оправдания. Зайдите, поставьте свечку, напишите записку, а в следующий раз, уже подготовившись, придите на литургию. Как говорится, при полном параде. Всегда призываю всех искать возможности, а не оправдания.

