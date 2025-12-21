«Бог не наказывает за грех, он принимает выбор человека»: батюшка об ошибках и искуплении

Можно ли делить грехи на маленькие и большие? Есть ли грех, который не прощается? Сколько существует грехов? Простит ли Господь, если всю жизнь грешить и покаяться перед смертью? На эти и другие вопросы «Татар-информа» ответил руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин.





Александр Ермолин: «Слово «грех» означает «ошибка». Грех – это ошибка в поведении человека и в его устремлениях»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Татар-информ» продолжает цикл видеоподкастов «Кофе с батюшкой» и «Батюшка против» на православные темы. В прошлом выпуске мы рассказывали о душе человека. Сегодня руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин в подкасте «Кофе с батюшкой» рассказывает о том, что такое грехи и к чему они приводят.

Некоторые списки содержат до 200 грехов

– Что такое грех?

– Слово «грех» означает «ошибка». Грех – это ошибка в поведении человека и в его устремлениях.

– Сколько и какие существуют грехи?

– Существуют разные списки грехов: где-то указаны семь смертных грехов, где-то их восемь. Есть списки, в которых содержатся грехи и в противовес им – добродетели. Также есть списки грехов для исповеди, которые помогают осознать свои ошибки. Такие списки могут содержать до 200 грехов. Но нужно понимать, что один грех можно разделить на несколько. Например, блаженный Августин разделял чревоугодие на несколько пунктов: есть много, есть с пристрастием и так далее.

Все эти списки помогают нам с вами осознать правильность или неправильность нашего поведения. Бывало, что люди приходили ко мне на исповедь с книжечкой, где отмечены грехи. Там даже можно выбрать степень греха, то есть насколько он сильный. Самое главное, чтобы это помогало людям понять, в чем они грешны, и бороться со своими грехами.

К сожалению, мы с вами перестали писать дневники. Русские классики записывали свои мысли, духовные переживания и поступки. В их дневниках встречаются и забавные вещи, например: “Сегодня я объелся шоколада”. Это может казаться смешным, но великий русский классик переживал, что таким образом согрешил.

Такие дневники помогают людям анализировать свою жизнь, делать выводы. Но мы, к сожалению, не ведем дневники, не фиксируем своего собственного бытия, а вместе с тем, если мы откроем вечерние молитвы в молитвослове, мы увидим, что там перечисляются грехи. Таким образом человеку предлагается проанализировать день, который он прожил. Это очень важно, потому что иначе каждый наш день превращается в бессмысленные движения с утра до вечера, так проходят недели, месяцы, года – в итоге так проходит вся жизнь человеческая.

– Что такое смертные грехи?

– Это, конечно, весьма условное разделение – смертные и несмертные грехи. Тем не менее смертными мы называем те грехи, которые наносят серьезный вред духовной жизни человека, которые серьезно повреждают его душу. К ним относят прелюбодеяние, убийство и так далее.

Вместе с тем надо понимать, что и малый грех тоже наносит вред телу человека. Бывает так, что человек приходит на исповедь и говорит, что особо не грешил. Начинаешь ему подсказывать, подводишь к каким-то мыслям, и оказывается, что он ужасно сквернословит. «Ну я же никого не убил», – говорит он мне в ответ. А потом выясняется, что он и пост не держит, и даже считает, что это не нужно, а это – тоже грех. Так набирается целый список, но при этом человек успокаивает себя тем, что он ни кого не убил, значит, в его понимании и «не грешил особо».

Можно сделать вывод, что малые грехи тоже наносят вред, также убивают душу, как и смертные, только делают это немного медленнее. Можно совершенно спокойно утонуть в мелких грехах, даже не замечая этого, – мы грешим ежедневно словом, делом, помышлением. И получается, что с утра встал – уже осудил кого-то, проявил лень, сквернословил и так далее.

«Грехопадение Адама и Евы». Микеланджело. Фрагмент росписи Сикстинской капеллы, 1508–1512 годы Фото: ru.wikipedia.org, Общественное достояние

«В комнате при ярком свете можно увидеть даже самую мелкую пыль»

– Кто совершил первый грех и какой?

– Первым грехом в истории человечества является грех прародителей Адама и Евы. В чем он заключается? Бог создал человека свободным – он принимал его выбор. Для того, чтобы остаться в раю, нужно было сделать выбор свободного человека, но первые люди ему не последовали. В Священном Писании говорится, что у них была возможность покаяться, но Адам сказал: «Это все жена, которую ты дал мне». То есть получается, что он Бога обвинил в том, что тот ему такую женщину дал.

– Получается, Бог нас наказывает за грехи?

– Так говорить не совсем правильно. Господь принимает выбор человека. Вот человек выбирает грех, и Бог принимает это как данность и поступает с человеком в зависимости от его выбора. Бог хочет, чтобы все мы вошли в Царствие Небесное, чтобы все спаслись, и пытается направить нас на этот путь. Но если человек грешит, он создает такие ситуации в его жизни, чтобы обратить его на сторону истины.

– Кто решил, что именно является грехом, а что – нет?

– Отцы Церкви на протяжении веков обсуждали этот вопрос, и все это было не ради праздного любопытства. Все это было ради того, чтобы мы понимали, как бороться с грехом.

– Есть ли в православии такое понятие, как грех по незнанию?

– С одной стороны, незнание закона не освобождает от ответственности. Часто бывает, что человек осознает свои грехи только спустя долгое время, даже после многих лет церковной жизни. Он понимает, что его поступки были неправильными, и к нему вдруг приходит озарение. Банальный пример: находясь в комнате при ярком свете, можно увидеть даже самую мелкую пыль. Когда мы приближаемся к свету истины, ко Христу, мы начинаем видеть свою жизнь и понимать, где согрешили. Даже есть такая молитва: «Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения».

«Нет человека, который жил бы и не согрешил, – это действительно мнение Церкви. Так или иначе все мы согрешаем, вольно или невольно» Фото: © «Татар-информ»

«Церковь не отпевает самоубийц – они сами вынесли решение о своей дальнейшей загробной участи»

– Если покаяться на смертном одре, простит ли Бог?

– Господь долготерпелив и многомилостив, но вместе с тем нужно понимать, что Бога невозможно обмануть. Если кто-то думает, что можно всю жизнь грешить, а перед самой смертью покаяться, то разочарую – такой план обречен на провал.

– Почему не отпевают самоубийц?

– Есть грех, который не прощается, – это грех самоубийства. Потому что смерть наступает в момент совершения этого греха и нет возможности для покаяния. Более того, это грех против дара жизни. Поэтому наша Церковь не отпевает самоубийц, поскольку они сами уже вынесли свое решение о своей дальнейшей загробной участи. Понятно, что мы не знаем границ божественного милосердия, и, возможно, это милосердие гораздо шире, чем мы можем себе это представить. Вполне может быть. Но есть церковное правило, поэтому здесь, на земле, мы не молимся за самоубийц.

– Какие еще грехи не прощаются?

– Священное Писание говорит о том, что есть грех «хула на Святого Духа», то есть отрицание божественной благодати. Это сложное понятие. С одной стороны, это еретические учения, но с другой – это еще и прегрешения против благодатных даров, которые даны нам с вами в Таинстве крещения. Господь дает нам благодать в Таинстве миропомазания и другие дары, но мы не живем как христиане, и получается, что мы пренебрегаем дарами Святого Духа, которые дает нам Господь.

– Грех влияет только на душу или на тело тоже?

– Грех влияет и на душу человека, и на тело. Это даже физиологически понятно. Вот пример: если человек страдает чревоугодием, то у него начинаются проблемы со здоровьем. Благочестивый человек, как правило, всегда радостный и здоровый.

– В каком возрасте человек совершает первый свой грех?

– Конечно, границы весьма условные, но в Русской православной церкви считается, что семь лет – возраст весьма осознанный. Именно в этом возрасте совершается первая исповедь.

– Реально ли современному человеку быть безгрешным?

– Нет человека, который жил бы и не согрешил, – это действительно мнение Церкви. Так или иначе все мы согрешаем, вольно или невольно. Но вопрос стоит в другом – как мы относимся к этому греху: принимаем мы его, оправдываем или боремся с ним. Часто бывает, что современный человек оправдывает свои грехи: не прелюбодеяние, а свободные отношения; не воровство, а «я забираю у государства то, что оно у меня забрало раньше». Человек называет свои грехи другими словами, оправдывает их. Все-таки нужно признавать свои грехи, иначе покаяться в них не получится.

– Передается ли грех по наследству?

– Это очень сложный богословский вопрос. Современные эзотерики говорят про родовой грех и родовое проклятье, но в Церкви всего этого нет. Если мы говорим про наследственность, она существует только на физическом уровне. Например, алкозависимость может передаться от родителей детям, но это не проклятье, а чистой воды физиология.

«Покаяние начинается на исповеди, но продолжается, когда человек воспитывает в себе добродетель, противоположную его греху» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Если грех – это ошибка, то исповедь – исправление этой ошибки»

– Есть ли кто-то, кто записывает наши грехи?

– Наши грехи никто не записывает. Мы знаем, что Господь является всезнающим. Есть мнение, что Страшный суд будет проходить быстро – там не будут заслушивать все поступки человека и его оправдания, там не будет прокуратуры и адвокатов. Человек предстанет перед Богом во всей его полноте, со всеми добрыми делами и грехами.

– Эзотерики говорят, что от грехов душа становится тяжелее, что вы об этом думаете?

– Эзотерики много чего говорят, и чаще это их фантазии. Если они утверждают, что от грехов душа тяжелеет, то каким прибором они измеряют это? Просто таким образом люди находят площадку для своих неправославных идей.

– Что означает фраза: «Душа погрязла в грехах»?

– Это прекрасное выражение, которое в каком-то смысле отражает суть ситуации.

– Как искупить грехи?

– Если грех – это ошибка, то исповедь – исправление этой ошибки. Исповедь – это не просто перечисление своих грехов, это работа над самим собой. Покаяние начинается на исповеди, но продолжается, когда человек воспитывает в себе добродетель, противоположную его греху. Страдаешь чревоугодием – воспитай в себе любовь к посту.

– Что будет с грешником после смерти?

– У нас с вами есть время на покаяние. Прекрасный пример тому – святая Мария Египетская. Она была блудницей и вела неправильную жизнь, тем не менее понесла деятельные плоды покаяния. Мы можем деятельно изменить свою жизнь. Самое страшное и печальное, когда человек предстает перед Богом в состоянии нераскаянного греха. Нужно каяться и использовать время нашего бытия на то, чтобы принести покаяние.

***

Свои вопросы на тему православия оставляйте в окне под текстом – отец Александр даст на них подробные ответы в следующих выпусках видеоподкастов «Кофе с батюшкой» или «Батюшка против» на сайте «Татар-информа».

ДРУГИЕ ВЫПУСКИ #КОФЕ С БАТЮШКОЙ И #БАТЮШКА ПРОТИВ