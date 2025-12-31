Может повредить глаз или оторвать руку: как не попасть в Новый год на больничную койку

Ежегодно в Татарстане в новогодние праздники дети и взрослые получают травмы, запуская петарды и фейерверки. Можно получить травму глаз, повредить руки или остаться без крыши над головой из-за пожара по причине нарушения техники безопасности при запуске салютов. Подробнее в материале «Татар-информа».





В новогодние каникулы татарстанцы традиционно запускают фейерверки и украшают свои дома и квартиры гирляндами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Баловались с пиротехникой, а травму получил случайный ребенок»

В новогодние каникулы татарстанцы традиционно запускают фейерверки и украшают свои дома и квартиры гирляндами в желании создать для своих детей и близких атмосферу праздника. Но, увы, ежегодно в праздничные дни происходят трагедии из-за того, что кто-то пренебрегает правилами пожарной безопасности. Использование пиротехники, гирлянд и других новогодних украшений порой приводит к серьезным травмам и пожарам, а подчас и к гибели людей. Поэтому именно в этот период сотрудники МЧС переходят на усиленный режим работы.

«В прошлом году в Татарстане от некачественной пиротехники и игнорирования техники пожарной безопасности пострадали три человека. Первый был до Нового года, второй – во время, третий – после. К счастью, в прошлом году не было возгораний из-за оставленных на ночь гирлянд, но мне на всю жизнь запомнился такой инцидент в 2020 году. Хозяева оставили гирлянды включенными, в три часа ночи сработала сигнализация, пожар потушили, и обошлось без серьезных последствий», – рассказал главный специалист отдела организации надзорных и профилактических мероприятий ГУ МЧС России по Татарстану Раиль Исмагилов.

По его словам, особенно запомнился случай, который произошел 1 января. Кто-то запустил пиротехнику в людном месте – пострадал ребенок.

Раиль Исмагилов: «Статистика показывает, что, как правило, на 20% увеличивается количество пожаров в период новогодних праздников, а травмированных – в два раза» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Раиль Исмагилов напомнил: ни в коем случае гирлянды нельзя оставлять на ночь включенными в розетку. Короткое замыкание – и гирлянда может сжечь елку, дальше начнется пожар, и праздник будет испорчен.

«Статистика показывает, что, как правило, на 20% увеличивается количество пожаров в период новогодних праздников, а травмированных – в два раза. Поэтому просим: если вы планируете запускать фейерверки, то в Татарстане для этого есть специальные площадки. А пиротехнику необходимо покупать только в специализированных магазинах. У продавца необходимо попросить сертификат на товар, обратить внимание на срок годности», – добавил он.

Эксперты категорически не советуют покупать пиротехнику на стихийных рынках и у автотрасс. Это может быть контрафакт, который вдобавок ко всему еще и хранился в неправильных условиях. Если повреждена упаковка или фейерверк влажный, запускать его не стоит.

«Контрафактная пиротехника может не сработать сразу, человек подойдет посмотреть, что случилось, – в этот момент полетит залп. Таких случаев немало. Спокойно может оторвать палец или сильно повредить руку или фейерверк попадет в глаз и человек потеряет зрение – много различных повреждений можно получить», – рассказал Раиль Исмагилов.

Если салют не сработал, рассматривать его не нужно, правильнее всего засыпать снегом и залить водой.

Эксперты категорически не советуют покупать пиротехнику на стихийных рынках и у автотрасс Фото: © МЧС России

«Нарушителей особого противопожарного режима ждут большие штрафы»

Хранить пиротехнику, по словам эксперта, необходимо в помещении, куда не попадают прямые солнечные лучи и дождь или снег, в 50 сантиметрах от нагревательных приборов. В морозы хранить фейерверк нужно при комнатной температуре, чтобы не образовывался конденсат, который может испортить салют, и не произошло трагедии.

«Категорически запрещено использовать пиротехнику в помещениях, на балконах, лоджиях, на кровлях зданий, на выступающей части фасадных зданий. Нельзя использовать пиротехнику с истекшим сроком годности, а также людям, на которых действует возрастное ограничение, написанное на коробке. Ребенок при всем желании может неправильно поджечь фитиль или вовремя не успеет отойти», – рассказал Раиль Исмагилов.

Он отметил, что в 2022 году в Зеленодольском районе татарстанец неправильно установил салют и не закрепил его. В итоге салют упал набок, полетел прямо в дом, из-за этого начался пожар.

В этом году в городах и районах Татарстана будут организованы более 920 площадок для запуска салютов и фейерверков. Кабинет Министров РТ вынес постановление о введении на территории республики с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года особого противопожарного режима, который вводит ограничения на использование пиротехнических изделий.

«Будем патрулировать места массового скопления людей, чтобы ограничить использование пиротехники, например, чтобы никто не додумался запустить салют в толпе. Проводим инструктажи во всех местах, где проводятся детские утренники. Делаем всё, чтобы праздники прошли без ЧП», – добавил Раиль Исмагилов.

Эксперт напомнил, что в Казани спецплощадки для запуска салютов находятся на Нижней Зареченской дамбе, в районе перекачивающей станции Майдан на улице Гаврилова, в Березовой роще в поселке Мирный, на территории ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.

«Если человек будет запускать пиротехнику в неположенном месте, то в период действия особого противопожарного режима, его ждет штраф от 10 до 20 тысяч рублей. По его окончании, после 11 января, штраф составит от 5 до 15 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф более суровый, он составит от 400 до 800 тысяч рублей», – рассказал Раиль Исмагилов.

Использовать пиротехнику дома строго запрещено Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Использовать пиротехнику дома строго запрещено, отметил Раиль Исмагилов. Например, искра от бенгальского огня может вызвать пожар или попасть в глаз и травмировать его. То же самое относится к салютам и петардам. Если бенгальский огонь в руках у ребенка, за ним нужно следить.

«В преддверии праздников петардами начинают закупаться дети. Несмотря на то, что на каждой упаковке с пиротехникой написан возраст, с которого допускается использование. Я бы не рекомендовал давать их детям, они используют такие вещи безответственно, могут не успеть среагировать в экстренной ситуации и получить травму. Был случай, когда взрослая женщина не успела выкинуть петарду и получила травмы рук, что уж говорить про детей», – сказал он.

В преддверии праздников Раиль Исмагилов обратился к родителям и попросил их не оставлять детей без присмотра, выключать на ночь гирлянды, а при использовании пиротехники строго следовать инструкции.