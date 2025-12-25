В Татарстане определили 880 площадок для запуска салютов и другой пиротехники

В Татарстане запустить салют можно будет на 880 специальных площадках. Об этом сегодня на пресс-конференции «Татар-информа» рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Максим Трущин.

«По инициативе Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Кабинетом Министров Республики Татарстан вынесено постановление о введении на территории республики с 25 декабря 2025 года по 11 января 2026 года особого противопожарного режима, которым предусмотрены ограничительные меры по использованию пиротехнических изделий, принятие превентивных мер, направленных на предупреждение пожаров», — заявил он.

Постановлением вводятся ограничения по применению пиротехники в пределах 500 метров от границ объектов промышленности, транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса и в пределах 30 метров от границ объектов жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог, объяснил он.

«Также рекомендовано создать во всех муниципальных образованиях площадки для применения пиротехнических изделий. По состоянию на 24 декабря в 41 муниципальном образовании создано более 880 приспособленных площадок для запуска пиротехнических изделий гражданами. Указанные площадки должны быть созданы в каждом районе до 25 декабря текущего года», — отметил он.

В Казани такие площади определены на Нижней Зареченской дамбе, в районе перекачивающей станции Майдан на улице Гаврилова, «Березовая роща» в поселке Мирный, территория ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина.