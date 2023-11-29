«Может, нам мозгов сразу не хватает»: Минниханову представили проекты в IT и химии

Максим Федоров приехал в Татарстан с модульной платформой искусственного интеллекта для органической и медицинской химии «Синтелли»

Фото: rais.tatarstan.ru

«В Африке открыто говорят про неоколониализм в техническом плане»

Открыл парад инновационных предложений, которые ежемесячно подбирает для презентации Раису Татарстана глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин, большой ученый – член-корр РАН, доктор химических наук и и.о. директора Института проблем передачи информации РАН имени Харкевича Максим Федоров. Столичный гость без ложной скромности сразу заявил, что проблемами химической информатики начал заниматься еще более 15 лет назад, когда работал в зарубежных научных центрах – Кембридже, Дублинском университете и Институте Макса Планка. С тех пор Федоров, по его собственным словам, создавал суперкомпьютеры «по всей планете», сконструировав более пяти из действующих в мире чудо-машин, – в том числе и первый российский суперкомпьютер, названный в честь легендарного академика Жореса Алферова.

В Татарстан Федоров, успевший после зарубежных университетов и институтов поработать и в более серьезных отечественных инноцентрах, в том числе в качестве вице-президента «Сколтеха» и ректора НТУ «Сириус», приехал с модульной платформой искусственного интеллекта для органической и медицинской химии «Синтелли». По словам ученого, цифровизация в химии развивается бурными темпами – но, несмотря на это, в огромном пространстве химических данных, а это более чем 250 млн известных молекул, становится очень трудно ориентироваться. А специалистам, между тем, необходимо находить не только определенные структуры, но и экспериментальные данные по ним, и ссылки на библиографию, и много чего еще.

Экспертные данные есть только на 200 тыс. молекул, а данных по токсичности – и того меньше. В российском реестре особо опасных химических соединений, например, всего 12,5 тыс. соединений. И этот разрыв увеличивается – с помощью роботов и суперкомпьютеров новые структуры генерируют чуть ли ни ежедневно. Но чтобы собрать экспериментальные данные по их влиянию на живые системы, нужны десятки миллионов (спикер не уточнил, чего именно, – прим. Т-и) и месяцы, а то и годы работы.

Платформу «Синтелли» Федоров и его команда создавали сначала как «Википедию» для химиков, но после начала СВО ее пришлось переориентировать – зарубежные провайдеры химических реакций закрыли доступ к своим данным для российских ученых и разработчиков. Срочно понадобилась отечественная альтернатива. В том числе – Роспатенту, который чуть ли не сам пришел к разработчикам. Сейчас в платформе уже более 155 млн записей, и она позволяет всем интересантам быстро находить нужную информацию, что в разы снижает затраты на синтез химических соединений.

Платформу «Синтелли» создавали как «Википедию» для химиков, но после начала СВО ее пришлось переориентировать Скриншот сайта «Синтелли»

Работают в составе «Синтелли» базы данных соединений, реакций и свойств, есть модули химической информатики, визуализации. Скоро заработает модуль расчета стоимости синтеза, это позволит, в числе прочего, оптимизировать бизнес-составляющую – компании смогут подбирать доступные по цене и качеству реагенты, рассчитывать экологическую нагрузку, производительность технологий и т.п. Добавлена и возможность для участников платформы сохранять на ней и обрабатывать собственные датасеты. Среди потенциальных потребителей – фармацевтика, химпром, косметическая промышленность и др., в том числе и малотоннажная химия, которую активно развивают в Татарстане. «Синтелли» поможет им в защите интеллектуальной собственности, а также в элегантном обходе западных патентов – за счет создания похожих структур.

Впрочем, много лет отработавший за рубежом Федоров не мыслит платформу чисто российской – по его словам, на базе дата-центра в Татарстане можно было бы создать центр коллективного пользования для стран BRICS. Тем более что саммит глав государств, входящих в это объединение, планируется провести в Казани осенью 2024 года. «Это позволит снять логистические проблемы, ведь не нужно будет никуда летать. И решить проблему импортозамещения, актуальную не только для России. Другие страны – Китай, Индия, Бразилия, Африка – видят, что происходит с нашей страной, видят, что в один момент государству могут взять и отключить доступ к базам данным. Я был недавно в Африке, там открыто говорят про неоколониализм в техническом плане. Наши друзья готовы использовать альтернативные решения, чтобы от англосаксонских баз данных чувствовать себя независимо», – рассказал Федоров.

Рустам Минниханов поинтересовался, работали ли создатели «Синтелли» с вузами Татарстана. Оказалось, что да – с командой из КФУ Фото: rais.tatarstan.ru

В то же время и России, по его словам, нужна универсальная платформа национального уровня. «А в Татарстане есть синергия мощных университетов, химическая наука, индустриальный блок, поддержка руководства республики и мощная IT-компонента в виде Иннополиса», – закончил Федоров.

Рустам Минниханов поинтересовался, работали ли создатели «Синтелли» с вузами Татарстана. Оказалось, что да – с командой из КФУ, которой руководил Тимур Маджидов. Но после известных событий ученый из России уехал и теперь трудится за границей на конкурентов. И это, посетовал Федоров, не единственный случай. «По сравнению с кадровой проблемой в IT, в химии это еще более существенная проблема. Специалистов и так мало, но с началом СВО их стало еще меньше. Для своего проекта мы собирали ученых со всей страны», – поделился болью ученый.

Впрочем, представитель КФУ, которого поднял Минниханов, заверил, что «группа Маджидова продолжает работать, она хорошо финансируется, и мы готовы сотрудничать и дальше». В итоге Рустам Минниханов предложил «объединить усилия и двигаться совместно».

«И по BRICS то, что вы предлагаете, – это тоже возможность. Давайте поработаем. Уверен, найдем общие точки», – заключил Раис Татарстана. На радостях Михаил Федоров подарил ему, а также сидевшему рядом главе Кабмина РТ Алексею Песошину, книги о российских математиках.

Вячеслав Темкин представил технологию производства высокотемпературных материалов из керамики, которые можно печатать на 3D-принтере Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы предлагаем не догонять Запад, а обогнать его»

Остальные выступавшие столь яркими выступлениями не отличились. Говорили сухо и по делу. Так, представитель компании «Экипо» из Сергиева Посада Вячеслав Темкин представил предприятиям Татарстана технологию производства высокотемпературных материалов из керамики, которые можно печатать на 3D-принтере. Они более устойчивы к воздействую высоких температур, чем жаропрочные сплавы на основе металлов. Освоили в «Экипо» и уникальную технологию твердотельного сращивания деталей – именно сращивания, а не склеивания.

Все это, понятное дело, нужно для того же импортозамещения – производить можно будет детали любой формы, например, форсунки для химических установок (ранее закупались в Японии), фильтры каталитической очистки и т.д. Но более интересным для Татарстана Темкин видит проект создания высокотемпературного турбохимического реактора с двухступенчатым горением на основе камер сгорания жидкостных ракетных двигателей. Такая штука станет незаменимой для решения различных задач в промышленности.

Технологии «Экипо» подойдут и для нефтеперерабатывающей, и для химической промышленности, и для автопрома Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы в керамику пришли для решения прикладной задачи – повышения эффективности газотурбинных двигателей. Но наши технологии подойдут и для нефтеперерабатывающей, и для химической промышленности, и для автопрома», – рассказал Темкин. Добавив, что для «столицы российского грузового автопрома», каковой является Татарстан, все это может оказаться очень интересным. «Мы предлагаем не догонять Запад, а обогнать его на несколько поколений вперед», – заключил гость.

После такого заявления Рустаму Минниханову не оставалось ничего, кроме как поддержать докладчика. «Надо создать рабочие группы из заинтересованных организаций, чтобы они на более профессиональном уровне все посмотрели и оценили», – отметил, впрочем, Раис Татарстана. По словам Рафината Яруллина, разработки «Экипо» могут быть интересны КАМАЗу, КВЗ и «всем машиностроителям».

Томаш Навратил, недавно получивший российский паспорт, предложил создать в Татарстане СП по переработке твердых электроотходов Фото: rais.tatarstan.ru

«На холодильники же нет утилизационного сбора?»

Давно известный в Татарстане антикризисный менеджер, директор по стратегии и развитию ООО «АЦМ» Томаш Навратил на этот раз выступал как представитель Praktik System, которая в родной для спикера – и для компании – Чехии накопила уже более чем 30-летний опыт переработки электронных отходов. В частности, холодильников, телевизоров и т.п.

Владелец компании, несмотря на все, что творит его страна по отношению к России, заинтересован в совместных бизнес-проектах – и предлагает Татарстану создать здесь СП по переработке твердых электроотходов, которое в перспективе смогло бы закрыть и потребности как минимум всего ПФО. По оценке Навратила, на первом этапе такой завод смог бы перерабатывать 150-200 тыс. холодильников в год.

«А за счет чего – мы будем использовать утилизационный сбор? На холодильники же его нет. У нас этой системы нет», – посетовал Минниханов. Впрочем, тема его заинтересовала. «Три министра тут в зале – промышленности, экологии и ЖКХ. Это серьезная экологическая проблема – и электроприборы не только бытовые, но и промышленные. Никто этим не занимается. Раз тут компания с таким большим опытом, давайте сформулируем дорожную карту, как будем двигаться», – отметил Минниханов.

Напомнив, что в зале находится представительная делегация из Узбекистана (гости в этот момент все разом встали), Раис Татарстана предположил, что тема утилизации твердых электроотходов может заинтересовать и эту страну. В ответ Навратил заявил, что недавно получил российский паспорт.

«Другого пути нет – мы обязаны перейти на российское ПО»

Последние два доклада касались вопросов IT. Гендиректор компании «Атомдата-Интеграция», резидента Иннополиса, Николай Мухин рассказал, что центр обработки данных (ЦОД) на 2 тыс. стоек наконец-то запустят – во втором квартале 2024 года. Напомним, у проекта долгая история – впервые о планах разместить ЦОД в Иннополисе сообщалось в мае 2019 года. Его полная мощность составит 16 МВт, мощность IT-оборудования — 5/10 МВт. В здании будет четыре, а затем восемь машинных залов с независимым электроснабжением общей площадью 5 тыс. кв. метров.

Проект, который серьезно снизит дефицит серверных мощностей не только в Татарстане, но и во всем ПФО, реализует концерн «Росэнергоатом». Но это подразделение «Росатома» заинтересовано предоставлять компаниям из Татарстана не только услуги по размещению и аренде серверного и телекоммуникационного оборудования, но также ряд IT-инфраструктурных, в том числе облачных, и программных решений. Уже сейчас, заверил Мухин, компания открыла предзаказ на свои услуги.

Одна из наиболее актуальных задач – это перевод рабочих мест с архитектуры ставшего «недружественным» Microsoft на российские аналоги. «Это вроде бы простая задача, но на самом деле очень сложная – так как перевести надо все быстро, единообразно, что называется, на живую, не останавливая рабочие процессы», – рассказал Мухин. По его словам, в «Росэнергоатоме» этот путь уже прошли, импортозаместив более 37 тыс. рабочих мест. А в целом по «Росатому» – более 80 тыс. рабочих мест!

«Мы имеем готовое решение и мы сами работаем на таких рабочих местах. Например, у меня пока все идет из ЦОДа «Удомля» при Калининской АЭС», – рассказал Мухин. В итоге он предложил включить в решение совета директоров рекомендацию промышленным предприятиям Татарстана использовать ЦОД «Иннополис» для размещения и резервирования информационных систем и вычислительных ресурсов. А также создать при Минпромторге РТ рабочую группу по использованию облачных сервисов «для развития и обеспечения технологической независимости и безопасности информационной инфраструктуры».

Рабочую группу предложил создать и Павел Калякин, гендиректор компании «Новые облачные технологии», еще одного резидента Иннополиса, который развивает сервис «МойОфис». Он рассказал о более локальной задаче – импортозамещении офисного ПО, которое по указу Президента РФ должны завершить до 1 января 2025 года все госкомпании и госорганы. Именно на эту платформу и перешли в «Росатоме». До «часа икс» осталось больше года – вроде бы немало, но на самом деле в обрез. И в «МойОфис» готовы предоставить коллегам из Татарстана услугу под ключ. «Мы как вендор не заинтересованы в том, чтобы просто продать и забыть свое ПО. Мы готовы комплексно сопровождать и отвечать за результат, участвовать на всех этапах», – рассказал Калякин.

«Надо, чтобы наши специалисты в отрасли четко понимали задачи. Чудес не бывает, надо двигаться в этих направлениях», — отметил в завершение заседания Раис Татарстана Фото: rais.tatarstan.ru

Рустам Минниханов предложение резидентов Иннополиса обещал поддержать. «Думаю, надо активизировать работу, организовать серию семинаров для предприятий, организаций, чтобы структурировать их. Мы вынуждены и мы обязаны, другого пути нет, перейти на российские разработки. То, что у нас появится такой дата-центр, мы можем его задействовать, это будет очень полезно. Вы можете находится где угодно, а использовать мощности в Иннополисе. Создавать себе хранилища – дорого, давайте будем использовать возможности наших коллег», – заявил Минниханов.

В финале он поблагодарил всех докладчиков за интересные презентации. «Может, мозгов сразу не хватает, некий ликбез нужен [, чтобы понять ваши предложения]. Но требование времени – если мы будем отставать, будет плохо. Все, что мы услышали – надо, чтобы наши специалисты в отрасли четко понимали задачи. Чудес не бывает, надо двигаться в этих направлениях», – заявил Раис Татарстана.