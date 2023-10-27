«Они там жульничают»: Минниханову презентовали лазеры и робота-чистильщика

Первый вопрос – об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев 2023 года докладывал Рафинат Яруллин

Фото: rais.tatarstan.ru

Модернизация коммуникаций может принести выгоду до 1 трлн рублей

Первый вопрос – об итогах деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за 9 месяцев 2023 года, а также о выполнении программы внутриреспубликанской кооперации между предприятиями, по которому докладывал лично генеральный директор «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. По традиции в период санкций он оказался закрыт для СМИ. И если раньше была какая-то дополнительная информация, то в этот раз обошлись без нее.

Другие доклады, как обычно, балансировали на тонкой грани между обычным коммерческим предложением и решением глобальных проблем. Так, член правления «СИБУР Холдинга» Павел Ляхович заговорил вроде бы о вещах земных, даже подземных, но поразил всех масштабным подходом к их решению.

Низкие темпы замены сетей и утепления жилых домов приносят урон на сумму около 5 млрд рублей в год от эксплуатации этой ветхой инфраструктуры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Так, низкие темпы замены сетей и утепления жилых домов приносят урон на сумму около 5 млрд рублей в год от эксплуатации этой ветхой инфраструктуры. Откуда цифры? По данным, приведенным Ляховичем, ежегодные потери воды в сетях водоснабжения и водоотведения, средний износ которых оценивается в 60%, составляют 12 млн кубометров, это примерно 370 млн рублей прямого финансового ущерба (без учета затрат на ремонты).

Еще порядка 448 млн кВт⋅ч и 1,4 млн Гкал теряются на том, чтобы доставить воду или теплоноситель до потребителей. В случае с водоканалами речь идет о том, что «вся вода течет по старым стальным трубам, которые с первого же года использования внутри зарастают, а потому на прокачку сквозь них ресурса приходится тратить больше электроэнергии». В случае же с теплоносителем – опять же, из-за ветхих труб и больших потерь (порядка 20% – это утечки) – его приходится сильнее нагревать «на выходе». Чтобы «на входе» потребитель получил тепло в соответствии с температурным графиком.

На сектор ЖКХ приходится порядка 40% выбросов СО2 в России, то есть его вклад в «глобальное потепление» огромен Фото: © «Татар-информ»

Также Ляхович напомнил, что на сектор ЖКХ приходится порядка 40% выбросов СО2 в России, то есть его вклад в «глобальное потепление» огромен. И порядка 10% выбросов парниковых газов происходят от эксплуатации зданий и сооружений, в которых просто теряется тепло.

Для решения накопленных проблем требуется нарастить темпы модернизации систем водо- и теплоснабжения, доутеплить кровли и фасады жилых домов в рамках программ капремонта, а также в целом начать применять в этой сфере энергоэффективные технологии. У СИБУРа, понятное дело, они есть – это полимерные материалы.

Так, по оценкам Ляховича, полная замена сетей водоснабжения и водоотведения позволит сэкономить порядка 5,2 млрд рублей (за счет сокращения расходов электроэнергии на прокачку воды – внутренние стенки полимерных труб ничем не зарастают), а теплоснабжения – 13 млрд рублей в год (если при этом еще для изоляции будет использован более эффективный пенополиуретан (ППУ).

Вложить для этого придется, правда, 283 млрд рублей (для сравнения – сейчас общие затраты на текущую замену составляют 3,6 млрд рублей, но эти деньги не позволяют не то что экономить, но даже как-то качественно менять ситуацию). Но зато экономика Татарстана на жизненном цикле трубы в 25 лет получит эффект в 529 млрд рублей, что полностью покроет все затраты. При том что порядка 62 млрд рублей, по оценкам Ляховича, республика сможет заработать на продаже углеродных единиц на рынке СО2. А еще три цикла, то есть 75 лет (срок службы полимерной трубы – 100 лет), принесут дополнительно еще 856 млрд рублей.

По оценкам Павла Ляховича, полная замена сетей водоснабжения и водоотведения позволит сэкономить порядка 5,2 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

«Не просто потратить деньги, а еще и заработать»

Сейчас в среднем в год в Татарстане утепляют порядка 150 многоквартирных домов, или около 3% из 5,7 тыс. домов в республике. На это в рамках программ капремонта тратят около 800 млн рублей, но экономия на снижении расходов на теплоснабжение – всего в 28 млн рублей в год. Если все дома взять и сразу утеплить с применением традиционной сегодня минеральной ваты, придется вложить более 30 млрд рублей, а вспененного пенополистирола – всего 17 млрд рублей. Экономия же за четверть века превысит 42 млрд рублей, опять же с учетом 2,7 млрд рублей от продаж углеродных единиц.

Применения полимерных решений, уверены в СИБУРе, в сравнении с традиционными на горизонте в 25 лет снизят социальные риски (за счет сокращения количества аварий на объектах инфраструктуры жизнеобеспечения и снижения стоимости коммунальных услуг). И принесет 483 млрд рублей эффекта при затратах на модернизацию в 300 млрд рублей – за счет экономии на тепловой и электрической энергии. Еще на 3,3 млн тонн Татарстан сможет сократить выбросы СО2 – это удачно укладывается в задачи климатической повестки.

Член правления «СИБУР Холдинга» специально оговорился, что свое выступление считает лишь началом разговора. И что компания предлагает республике по факту подойти к решению сложной и многогранной проблемы как к инвестпроекту. «Татарстан всегда комплексно подходит ко многим инициативам. Это первый регион, где мы видим возможность реализации таких программ. Мы предлагаем не просто план по устранению текущих проблем, а инвестпроект. Не просто потратить деньги, а умно к этому подойдя, еще и заработать», – отметил Ляхович.

Он напомнил, что все полимерные материалы могут быть произведены в самой республике – от труб до утеплителей (понятное дело, на базе сырья, которое предоставят нефтехимические гиганты СИБУРа). «Готовы участвовать в пилотных проектах», – добавил Ляхович. Предложив также включить программы модернизации сетей ЖКХ и утепления домов в мероприятия низкоуглеродного развития Татарстана, сделать утепление обязательными работами при капремонте, а также выделить пилотные объекты для тестовых испытаний и формирования климатических проектов в ЖКХ.

Рустаму Минниханову особенно понравилась идея торговли углеродными единицами Фото: rais.tatarstan.ru

«Мы должны 5% восстанавливать в год сетей, а у нас идет 1-1,5%»

Раису Татарстана Рустаму Минниханову особенно понравилась идея торговли углеродными единицами. «Это очень интересно. У нас и предприятия занимаются (климатическими проектами), целая программа у «Татнефти» есть, и сам СИБУР работает серьезно в этом направлении», – отметил Минниханов.

Поднятую Ляховичем тему он назвал «самой сложной во всей стране», признав, что в рамках программ капремонта действительно не все дома утепляются. И что финансирование по новой федеральной программе модернизации ЖКХ, на которое рассчитывал Татарстан, в итоге оказалось сильно урезано – республика получит всего около 3,7 млрд рублей.

«Вы подняли очень хорошую тему. Мы должны 5% восстанавливать в год сетей, а у нас идет 1-1,5%, а все это влияет на жизнеобеспечение, на качество жизни. Это потери и воды, и тепла, и электроэнергии, это все много денег стоит, в два-три раза превышаем конкурентов по энергозатратам. Никто толком, кроме крупных компаний, этим не занимается. За все это платит или потребитель, или в затратах предприятия на экономическом результате все отражается. В той ситуации, которая есть, перспективы красивой жизни не будет. Это самый узкий момент в нашей работе. Это же не видно, все под землей – здесь порыв, там порыв», – отметил Раис Татарстана.

В итоге Минниханов предложил СИБУРу, который «показал глубину проблем и экономические возможности», предъявить и «прикладные вещи».

«Вы производите полимерные материалы – вы как продавец действуете, но надо шире подойти, надо показать, где эти материалы можно использовать. Каждый сейчас работает как умеет, поэтому нужны четкие технологические решения», – отметил Раис Татарстана.

Он поручил в ближайшее время, во-первых, провести «хороший семинар», собрав все заинтересованные стороны – от министерств до производителей полимерных материалов. А во-вторых, вынести тему на предстоящем в ноябре заседании Комиссии по строительству и ЖКХ при Госсовете, которую возглавляет сам Минниханов.

Дмитрий Чухланцев рассказал про промышленные лазерные комплексы для термоупрочнения, наплавки и сварки, которые повышают прочность деталей и изделий Фото: скриншот видео

Лазеры из Владимира и защитные покрытия из Елабуги

Следующие спикеры презентовали Минниханову собственные возможности – в расчете получить от предприятий Татарстана или новые заказы, или предложения о партнерстве. Так, гендиректор Центра лазерных технологий «ТермоЛазер» из Владимира Дмитрий Чухланцев рассказал про промышленные лазерные комплексы для термоупрочнения, наплавки и сварки, которые повышают прочность деталей и изделий. «Тема актуальна в условиях закрытия импортных поставок. Наплавка позволяет восстанавливать детали, ранее поставленные из США и Германии», – отметил спикер. Еще одно предложение – установка плазменной атомизации для производства металлических порошков для наплавки и 3D-печати.

По словам Чухланцева, «ТермоЛазер» заинтересован в том, чтобы работать вместе с предприятиями Татарстана Фото: скриншот видео

По словам Чухланцева, «ТермоЛазер» заинтересован в том, чтобы работать вместе с предприятиями Татарстана (пока что среди партнеров только литейный завод КАМАЗа). А также открыть здесь Центр лазерных и аддитивных технологий. Сейчас компания взаимодействует по этой теме с Инвестиционно-венчурным фондом РТ.

Минниханов назвал тему «модной и классной». И посетовал, что прежняя попытка сделать такой центр на базе КНИТУ-КАИ оказалась не очень удачной. Сейчас, по его мнению, нужно объединить усилия и создать, наконец, полноценный центр компетенций в этой области. «Направление нужное, будущее за этими технологиями. Наших специалистов надо учить. Много импортной техники надо восстанавливать, столько оборудования нуждается в сервисе. Будем работать вместе с вами», – окрылил Раис Татарстана гостя из Владимира.

Михаил Вахрушев, рассказал, что его предприятие за более чем 30 лет освоило свыше 130 наименований покрытий для защиты металлоконструкций от коррозии и огня Фото: скриншот видео

Президент НПХ «ВМП» из Екатеринбурга (прежнее название компании – «Высокодисперсные металлические порошки») Михаил Вахрушев, рассказал, что его предприятие за более чем 30 лет освоило свыше 130 наименований покрытий для защиты металлоконструкций от коррозии и огня. Этим летом «ВМП» зашел в Татарстан, выкупив у американской 3M завод «3M Волга» в особой экономической зоне «Алабуга». С тех пор, рассказал Вахрушев, там перезапустили производство, локализовали уже восемь защитных материалов.

Постепенно комплекс будет выведен на полную мощность – компания планирует вложить в ближайшее время в него более 250 млн рублей, довести выпуск продукции до 80 тыс. тонн в год и создать 80 рабочих мест. «Я бы хотел попросить, учитывая положительный опыт применения защитных материалов нашей компании, поддержать более широкое их применение в Татарстане», – заключил Вахрушев. Отметив, что «мы хороший пример импортозамещения», а также что крупнейшим потребителем для «ВМП» традиционно является нефтегазохимический комплекс, где используется много трубопроводов.

Минниханов поднял гендиректора ОЭЗ «Алабуга» Тимура Шагивалеева. Тот заявил, что «компания купила современный завод, дооснащает его оборудованием, и если они будут работать, то надо заказывать продукцию». Поручение посмотреть объекты, где ее можно было бы применить, также было дано главе Минпромторга РТ Олегу Коробченко. «Главное, чтобы качество было хорошее и цена доступная. Будем продвигать», – заключил Минниханов.

Денис Кузнецов презентовал систему цифровой монтажной маркировки BIMAR SYSTEM Фото: скриншот видео

Цифровые двойники и роботы для очистки резервуаров

Также понравилась Раису Татарстану система цифровой монтажной маркировки BIMAR SYSTEM, презентованная гендиректором компании «Солар» из Иннополиса Денисом Кузнецовым. На основе BIM-моделирования данный софт помогает контролировать точность работ на стройплощадке в режиме онлайн. Система позволяет создавать цифровые двойники элементов и интерактивную схему строительства. Примеры успешного применения BIMAR SYSTEM: по заказу «Газпром нефти» – контроль производства и логистики из Омска до Харасавэйского месторождения, а также монтажа и строительства кернохранилища в Тюмени. Система позволила картографировать конструкционные элементы при отсутствии связи.

По словам Минниханова, такую разработку неплохо было бы взять на вооружение в дорожном строительстве: «Они там жульничают, мы не видим это, а тут весь процесс будет прозрачным». «Очень интересная тема, следует использовать эти технологии в дорожном строительстве и при прокладке подземных коммуникаций. Мы можем эту систему даже оплатить. И все отслеживать, и все видеть», – заявил Минниханов.

Анатолий Замрий презентовал роботизированную установку LUNAR ROVER Фото: скриншот видео

Наконец, Анатолий Замрий, глава Межотраслевого экспертно-аналитического центра, презентовал роботизированную установку LUNAR ROVER (сделана по образцу лунохода), которую можно использовать для зачистки резервуаров от нефтепродуктов.

Пока, по словам спикера из Москвы, такие емкости чистят вручную – лопатами, скребками, используя различную химию. Это, понятное дело, создает риски для людей, ведь им приходится работать внутри самих резервуаров. При этом емкость парков резервуаров у той же «Татнефти» составляет 2,7 млн кубометров. По оценке Замрия, объем рынка сервисных услуг по очистке составляет 4,1 млрд рублей, а ежегодно через эту процедуру проходит 11,4 млн кубометров поверхностей резервуаров.

На комплекс LUNAR ROVER пока есть только конструкторская документация, сертификаты соответствия, а также прототип, который тестировали на практике. Татарстану спикер предложил создать или производство такого оборудования – на это нужно порядка 400 млн рублей (на работающей площадке), или региональную сервисную компанию. Последнее обойдется дороже – в 1 млрд рублей. Но за 10 лет ее выручка может составить 10 млрд рублей. Но, понятно, производство таких роботов выглядит перспективнее, в том числе для экспорта, так как решение эксклюзивное и уникальное.

Рустам Минниханов предложил оценить возможности новой роботизированной установки, протестировав ее в резервуарных парках на предприятиях нефтехимии. «Тему возьмем в проработку, если схема пойдет, у нас резервуарный парк большой, посмотреть надо», – аккуратно завершил заседание Раис Татарстана.