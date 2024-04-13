«Мотоликбезы помогают обойтись без эксцессов»: в Казанском парке «Урам» прошел мотоликбез

Сегодня в Казанском экстрим-парке «Урам» состоялся мотоликбез. Организаторами данного мероприятия выступили женское мотосообщество «WindRose» в коллаборации с мотошколой ВКЕ, при поддержке парка «Урам» и министерства спорта.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

«Данное мероприятие мы проводим ежегодно», – рассказала представительница женского мотосообщества Юлия Лобанова.

Первым на сегодняшнем мероприятии выступил представитель мотобатальона ГИБДД. Он рассказал о статистике ДТП с участием мотоциклистов и предупредил об опасностях, связанных с началом мотосезона.

«Это мероприятие проходит в рамках всероссийской акции “Внимание мотоциклист”, созданной, чтобы напоминать автомобилистам о начале сезона. Мы немного расширили акцию и стали работать в том числе с мотоциклистами», – поделилась Юлия Лобанова.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

С полудня до шести вечера на мероприятии выступали разные спикеры – от представителей мотошколы, до юристов. Выступающие рассказали собравшимся, как правильно подбирать экипировку, как готовить мотоцикл к выезду на дорогу, а также разобрали случаи ДТП с участием мотоциклов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-Информ»

«Меня пригласили сегодня выступить в качестве спикера как специалиста по обслуживанию, подбору и постановке на учет мотоцикла. Подобные мероприятия крайне важны, так как каждый год появляются новые мотоциклисты и наша задача поделится опытом, рассказать о важных моментах и предупредить о всех подводных камнях», – поделился специалист по техническому состоянию транспортного средства для эксплуатации на дорогах общего пользования, директор мотосервиса ВКЕ Данил Марков.

Основная цель мероприятия – предупреждение дорожно транспортных происшествий и минимализация рисков, в случае, если избежать их не представляется возможным.

«Если раньше это были обычные, "ламповые» встречи, то сейчас это полноценные лекции», – поделилась Юлия Лобанова.

Главное отличие сегодняшнего мероприятия от прошлых – увеличение аудитории. Ведь помимо прочего, данное мероприятие уже стало местом встречи старых друзей, которые снова выезжают на дорогу с наступлением теплого времени года.

«Каждый год стараюсь посещать, это уже четвертый мой мотоликбез. Всегда стараюсь слушать. Несмотря на то, что это уже 14-й мой сезон, всегда появляется новая полезная информация. Подобные мероприятия крайне важны, особенно новичкам, ведь в мотоцикл вкатываются в среднем за три сезона. Мотоликбезы помогают провести эти сезоны без эксцессов», – поделился гость мотоликбеза и участник клуба «Вулкан» Тимур «Вулканолог».

Ранее «Татар информ» рассказывал о пресс-конференции с участием представительниц Казансокго, женского мотосообщества «WindRose».