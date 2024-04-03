Глава ГИБДД Казани: «Мотоцикл – средство передвижения, а не способ получения адреналина»

По данным Госавтоинспекции Казани, за 2023 год в городе вдвое выросло количество ДТП с мотоциклами. Мотоцикл следует воспринимать как средство передвижения, а не способ получения адреналина, отметил начальник отдела Госавтоинспекции УМВД Казани Эльнар Садриев на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности движения мототранспорта в Казани.

Фото: © «Татар-информ»

«За 2023 год в результате 63-х дорожно-транспортных происшествий погибли четыре человека и 69 получили травмы. Основная причина ДТП — это, конечно, грубое нарушение ПДД, вторая причина – тенденция на увеличение количества мототранспорта на дороге», – рассказал Эльнар Садриев.

Он также отметил, что основное нарушение со стороны мотоциклистов – значительное превышение скорости. По словам начальника ведомства, в прошлом году в Казани к ответственности было привлечено 2933 мотоциклиста, из них 1644 – за превышение скорости.

Кроме того, отмечает Эльнар Садриев, большое количество ДТП происходит из-за столкновения мотоциклистов с разворачивающимися на дороге автомобилями.

«Настоятельно рекомендую начинающим мотоциклистам обучиться маневру экстренного торможения, ведь на мотоцикле это делать непросто», – посоветовал начальник городской Госавтоинспекции.

Еще одной важной проблемой на дорогах Казани являются питбайки. Садриев указал, что большое количество несовершеннолетних или просто людей, не имеющих права управления данным видом транспорта, выезжают на дороги, подвергая опасности других участников движения.

Фото: © «Татар-информ»

«Например, 8 октября прошлого года произошло столкновение питбайка и автомобиля. В результате 15-летний мотоциклист получил переломы ноги и сотрясение головного мозга», – рассказал начальник ведомства.

В результате ДТП отца мальчика оштрафовали на 30 тысяч, после чего привлекли к ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка.

«Мотоцикл следует воспринимать как средство передвижения, а не как способ получить адреналин», – подчеркнул Эльнар Садриев.

Фото: © «Татар-информ»

Помимо начальника городской Госавтоинспекции, на пресс-конференции присутствовали участницы женского мотосообщества «WindRose mcc in Kazan», а также организаторы акции «Внимание, мотоциклист!» Наргиза Шарипова и Елена Желтухина. Они напомнили водителям быть внимательнее на дорогах из-за начала мотосезона.

Елена Желтухина рассказала, что женское мотосообщество было создано еще в 2008 году. Сейчас сообщество начитывает 12 человек. Основная цель женского мотосообщества, отмечает Елена, – снизить негатив между автомобилистами и мотоциклистами.

«С 2009 года мы начали проводить акцию "‎Внимание,мотоциклист!», в рамках которой выходили на перекрестки города и раздавали водителям материалы с просьбой быть осторожнее на дороге из-за появления двухколесного транспорта», – рассказывает участница мотосообщества.

Участницы женского мотосообщества проводят противоаварийные лекции с мотоциклистами, приглашают юристов для решения правовых вопросов между автомобилистами и мотоциклистами. Кроме того, водителей двухколесного транспорта учат оказывать первую помощь при ДТП.

В этом году лекция для мотоциклистов пройдет 13 апреля в экстрим-парке «Урам», а с 22 по 28 апреля в Казани пройдет акция «Внимание, мотоциклист!».

Фото: © «Татар-информ»

«Мы напомним водителям о появлении двухколесного транспорта на дороге. Но самая главная акция – это акция "‎Смотри в зеркала"‎, в рамках этой которой мы используем билборды для предупреждения водителей», – рассказала Наргиза Шарипова.

В завершение мероприятия Эльнар Садриев отметил, что в настоящее время в Казани повышается культура вождения мотоциклов. Однако, по словам начальника городской Госавтоинспекции, еще есть над чем работать.