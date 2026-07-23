Мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с «Ладой» в Челнах

Мотоциклист получил травмы после столкновения с легковушкой в Набережных Челнах. Об этом сообщили в местной Госавтоинспекции.

По данным правоохранителей, ДТП произошло накануне вечером напротив дома № 124 по Казанскому проспекту. Там столкнулись автомобиль «Лада Калина», за рулем которого была 40-летняя женщина, и мотоцикл Yamaha, которым управлял 38-летний мужчина.

В результате происшествия мотоциклиста доставили в БСМП.

Фото: © Госавтоинспекция Набережных Челнов

«Нарушение ПДД РФ среди участников дорожно-транспортного происшествия будет установлено в ходе административного расследования», – говорится в сообщении городской Госавтоинспекции.

Ранее начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин рассказал, что за первое полугодие 2026 в столице Татарстана в ДТП с участием мотоциклов погибли три человека, еще 33 человека пострадали.

