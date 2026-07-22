За полгода на дорогах Казани погибли 3 мотоциклиста, число ДТП с байками выросло

34 ДТП с участием мотоциклов зафиксированы в Казани в первом полугодии 2026 года. Об этом рассказал начальник Госавтоинспекции Казани Михаил Савин. Это на семь случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Савин отметил, что в первом полугодии 2025 года не было ни одного погибшего в подобных происшествий. В этом году погибли три человека, еще 33 человека пострадали. Кроме того, в начале июля текущего года произошло еще одно смертельное ДТП с участием мотоциклиста.

Напомним, одним из таких смертельных случаев стало ДТП в поселке Залесный. 31-летний мотоциклист скончался на месте после столкновения с легковушкой. От удара мотоцикл отбросило на пешеходов, находившихся на остановке. Пассажирку мотоцикла и двоих пешеходов доставили в больницу. Момент страшной аварии попал на видео.

Ранее «Татар-информ» сообщал о жутком ДТП в Юдино, где пострадал мотоциклист. Потерявшего управление водителя переехала легковушка. Через несколько дней он скончался в больнице.