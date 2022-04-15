Мостовой: «"Рубин" - сейчас беспомощная команда, они могут и в зону вылета попасть»

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями перед игрой 25-го тура Российской Премьер-лиги «Спартак» – «Рубин». По словам эксперта, фаворитом предстоящей встречи является московский клуб.

«Мы и раньше говорили, что по игре "Спартак" никому не уступает, просто результат не шёл. Скажу, что во многих матчах играл даже лучше, но проигрывал. Какой-то заколдованный клуб. В игре с "Рубином" обязательно нужно выигрывать. "Рубин" — это вообще сейчас беспомощная команда. Посмотрите, что с ними творится: с такой игрой казанцы могут и в зону вылета попасть. "Спартак" должен брать верх и забирать три очка», – цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, в данный момент команда Леонида Слуцкого, «Рубин», с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. От зоны стыковых матчей команду отделяет всего 4 очка.

Ближайшая игра против «Спартака» состоится 16 апреля в 19:00 на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Ранее бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев заявил, что уверен в том, что Слуцкий найдет выходы, чтобы исправить ситуацию казанской команды в турнирной таблице.