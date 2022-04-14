Денис Бояринцев – о «Рубине»: «Уверен, Слуцкий найдет выходы, чтобы исправить ситуацию»

Бывший полузащитник «Рубина» Денис Бояринцев прокомментировал положение казанского клуба в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. По словам экс-футболиста, команда попала в сложную ситуацию и рискует вылететь в Футбольную национальную лигу.

«Очень переживаю за команду! Она уже приблизилась к зоне вылета, неплохие легионеры уезжают, которые могли помочь клубу. Бывают непростые сезоны. Казанцы попали в сложную ситуацию, не могут победить в девяти матчах подряд. Серия уже затянулась, но Леонид Слуцкий – опытный специалист, наверняка к нему есть доверие. Уверен, он найдет выходы, чтобы исправить ситуацию. В целом, у «Рубина» будет сложная концовка чемпионата. Очень переживаю за клуб, чтобы он не потерял место в элите нашего футбола. Обратно выходить еще сложнее», – цитирует Бояринцева «Газета.ru».

Напомним, ранее экс-полузащитник сборной России Роман Широков раскритиковал работу главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого.