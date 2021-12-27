Мостовой о трансфере Дзюбы в «Рубин»: «Поют, танцуют, пляшут, а результат плачевный»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой оценил вероятность перехода форварда питерского «Зенита» Артема Дзюбы в «Рубин». Также эксперт поделился мнением о трансферах казанского клуба.

«Почему «Зенит» не хочет его оставить — вопрос для меня. Дзюба в «Зените» все равно является важной фигурой. Возможно, настало такое время. «Рубин» же первую часть сезона вообще провалил, в еврокубках проиграл неизвестной команде. Результат ужасный. А сколько было заявлений про трансферы, контракты и прочее? Поют, танцуют, пляшут, а результат на футбольном поле плачевный.

Конечно, Дзюбе было бы туда неплохо пойти, но захочет ли он? Давайте не забывать, что «Зенит» — команда, которая без проблем может купить любого футболиста. Волшебной палочкой махнули и привезли», — приводит слова Мостового «Р-Спорт».

Ранее в СМИ сообщалось, что Артем Дзюба будет получать 1 млн евро в год без учета бонусов в случае перехода в «Рубин» из питерского «Зенита».