СМИ: Дзюба может получать в «Рубине» 1 млн евро в год без учета бонусов

Артем Дзюба будет получать 1 млн евро в год без учета бонусов в случае перехода в «Рубин» из Санкт-Петербургского «Зенита», пишет Metaratings со ссылкой на собственные источники.

Контракт Дзюбы с петербургским клубом заканчивается летом 2022 года, однако в соглашении есть опция продления еще на один сезон в зависимости от игрового времени футболиста. В нынешнем сезоне нападающий сыграл за «Зенит» 24 матча, в которых забил десять голов и сделал девять результативных передач.

На данный момент «Рубин» занимает десятое место в Российской премьер-лиге, располагаясь в трех очках от зоны стыковых матчей. До четвертой еврокубковой строчки – восемь очков.