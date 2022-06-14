Мостовой назвал глупостью слова спортдира «Спартака» Каттани о перспективности Абаскаля

Бывший нападающий «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слова спортивного директора московского клуба Луки Каттани, касаемо перспективности нового 33-летнего главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Громкие ли слова, что Абаскаль — один из самых перспективных в Европе? Конечно. Что это такое? Откуда он знает, что он один из самых перспективных? Где здесь перспектива? То, что он молодой? Я в 30 лет тоже был молодой и перспективный для работы в медучреждении. В 20, 30, 40 ты перспективный. В 50 лет я уже не перспективный. Такая глупость», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, 9 июня «Спартак» объявил об уходе с поста наставника итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России и назначил новым главным тренером испанского специалиста Абаскаля.

Ранее стало известно, что лучший бомбардир минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамид Агаларов отправится на первый летний сбор с «Уфой».