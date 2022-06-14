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Спорт
14 июня 2022  13:11
Дамир Садриев

Лучший бомбардир РПЛ Агаларов отправится на первый летний сбор с «Уфой»

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Лучший бомбардир минувшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) Гамид Агаларов отправится на первый летний сбор с «Уфой». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 21-летний нападающий уже прошел медосмотр в составе уфимского клуба и вскоре отправится с командой на первый сбор, который пройдет в Аше (Челябинская область).

Напомним, в сезоне 2021/22 Агаларов в 29 матчах забил 19 голов и отметился 2 результативными передачами. 

Стоит отметить, что стараний форварда не хватило для того, чтобы оставить «Уфу» в РПЛ. Клуб из столицы Башкортостана, как и казанский «Рубин», проведет следующий сезон в ФНЛ.

Ранее стало известно, что экс-футболист «Динамо» Максим Кузьмин не сумел пройти медосмотр в «Рубине». Чуть ранее казанцы объявили о переходе игрока официально.

#ФК Уфа #футбол #ФНЛ
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