Мост в Азнакаевском районе освободился от паводковых вод

Низководный мост в Азнакаевском районе возле села Тумутук освободился от воды. На территории республики не зафиксировано подтоплений приусадебных участков, жилых домов и автомобильных дорог, сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ.

В ведомстве указали, что за прошедшие сутки прирост воды на большинстве рек Татарстана составил от 1 до 10 см, а на некоторых – до 20-32 см.

«Уровни воды на реках наблюдаются ниже отметок выхода воды на пойму, ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений», – сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Уровень воды на водохранилищах и ГЭС:

Верхний Услон: 50,75 м (-2 см), критический уровень 54,24 м;

Набережные Челны: 63,47 м (+6 см), критический уровень 65,9 м;

Нижнекамская ГЭС: 52,25 м (+1 см), критический уровень 58 м.

По состоянию на 28 марта, используются только 8 мест массового выхода людей на лед из 106 зарегистрированных.