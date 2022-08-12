Мост на улице Сахарова в Казани из-за реконструкции будет закрыт до 2023 года. Об этом сообщил первый заместитель директора – технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Там предполагается реконструкция. Мост закрыт до 2023 года включительно. Под новые нормативы, нагрузку старый путепровод не подходит», – сказал спикер.

По словам Куканова, планируется провести глубокую реконструкцию. «То есть появится практически новое сооружение», – подчеркнул он.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани в следующем году начнется ремонт моста Миллениум.