Мост Миллениум в Казани отремонтируют в 2023 году

В Казани в следующем году будет отремонтированы два моста — Миллениум и мост в жилом массиве Борисоглебское. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил первый заместитель директора — технический директор «Главтатдортранса» Александр Куканов.

«Большая программа заложена по ремонту моста Миллениум. Но это не аварийный мост. Здесь будет проведена работа по водоотведению. Сроки подходят, и необходимо выполнить плановые мероприятия», — рассказал спикер.

По словам Куканова, работы планируется начать и завершить в 2023 году. «Водоотведение — это та проблема, из-за чего страдает мост. Все планируется сделать в следующем году», — отметил он.

Куканов сообщил, что под реконструкцию в 2023 году попадает мост в жилом массиве Борисоглебское.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Артем Чукин добавил, что разрабатывается проект демонтажа Горбатого моста, расположенного в Казани. Для его воссоздания и сохранения индивидуального облика будет создана 3D-модель этого моста. Как ранее сообщал «Татар-информ», самый первый в Казани железнодорожный мост снесут из-за ветхости и воссоздадут заново.