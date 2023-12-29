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Мост «Миллениум» в Казани закроют для проезда ночью 31 декабря
На несколько часов 31 декабря частично перекроют для движения мост «Миллениум» в Казани. Как объяснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома, мера принята из-за проведения ремонтных работ.
С полуночи до 2.00 проезд будет перекрыт в сторону ул.Вишневского.
Напомним, что на мосту в скором времени развернется ремонт второй очереди — 840 метров дороги в направлении от ул.Вишневского в сторону проспекта Фатиха Амирхана. Тендер на проведение работ стоимостью 663,1 млн рублей выиграла компания «Волга-Автодор».
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