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Общество 29 декабря 2023 17:08

Мост «Миллениум» в Казани закроют для проезда ночью 31 декабря

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На несколько часов 31 декабря частично перекроют для движения мост «Миллениум» в Казани. Как объяснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома, мера принята из-за проведения ремонтных работ.

С полуночи до 2.00 проезд будет перекрыт в сторону ул.Вишневского.

Напомним, что на мосту в скором времени развернется ремонт второй очереди — 840 метров дороги в направлении от ул.Вишневского в сторону проспекта Фатиха Амирхана. Тендер на проведение работ стоимостью 663,1 млн рублей выиграла компания «Волга-Автодор».

#ограничение движения
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