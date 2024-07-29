Мост через Волгу на М12 в Татарстане — самый длинный в сети дорог «Автодора»

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Мост через реку Волгу на трассе М12 «Восток» в Татарстане является самым длинным на сети дорог ГК «Автодор». Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Длина моста через Волгу на М12 составляет 3362 метра, а ширина — 25 метров. Общий вес металлоконструкций моста достигает 45 тыс. тонн, они расположены на 28 бетонных опорах. Это самое протяженное сооружение на всей скоростной дороге.

Инфографика ГК «Автодор»

В топ-5 самых длинных мостов «Автодора» вошли еще два сооружения на трассе М12. Это мосты через Оку (1377 метров) и Суру (926 метров), расположившиеся на четвертой и пятой позициях в рейтинге.

Второе место занял мост через Дон на обходе Ростова-на-Дону длиной 1901 метр, а третье — мост через канал имени Москвы на ЦКАД длиной 1410 метров. А вот мост через Волгу на недавно открытом обходе Твери длиной 738 метров вообще не попал в топ-5 списка, заметили в госкомпании.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».