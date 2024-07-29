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Мост через Волгу на М12 в Татарстане — самый длинный в сети дорог «Автодора»
Мост через реку Волгу на трассе М12 «Восток» в Татарстане является самым длинным на сети дорог ГК «Автодор». Об этом сообщает пресс-служба компании в своем Telegram-канале.
Длина моста через Волгу на М12 составляет 3362 метра, а ширина — 25 метров. Общий вес металлоконструкций моста достигает 45 тыс. тонн, они расположены на 28 бетонных опорах. Это самое протяженное сооружение на всей скоростной дороге.
В топ-5 самых длинных мостов «Автодора» вошли еще два сооружения на трассе М12. Это мосты через Оку (1377 метров) и Суру (926 метров), расположившиеся на четвертой и пятой позициях в рейтинге.
Второе место занял мост через Дон на обходе Ростова-на-Дону длиной 1901 метр, а третье — мост через канал имени Москвы на ЦКАД длиной 1410 метров. А вот мост через Волгу на недавно открытом обходе Твери длиной 738 метров вообще не попал в топ-5 списка, заметили в госкомпании.
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