Мост через Каму в РТ зимой обработают по применяемой в авиации технологии

Для борьбы с гололедом на новом мосту через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов используют технологию, которая применяется в авиации. Об этом сегодня сообщил журналистам президент компании «Современные транспортные технологии» Леонид Синицын на открытии объекта.

«Этот мост оснащен стационарной инженерной конструкцией — автоматическим противогололедным комплексом. Причем такая технология использовалась только за рубежом. Но мы смогли провести полное импортозамещение. Технология разработана по заданию Росавтодора и используется в авиации. Такие установки смонтировали в ряде аэропортов. Например, в Шереметьево, Левашово, Южно-Сахалинске и других», — рассказал он.

Комплекс имеет специальные датчики, которые вмонтированы в покрытие моста. Они фиксируют состояние дорожного покрытия и определяют толщину водяной пленки, концентрацию противогололедного реагента, температуру покрытия и даже степень износа верхнего слоя асфальта.

«Система позволяет определить момент образования гололеда и обработать мост экологически чистым противогололедным реагентом. Этот мост оснастили 261 форсункой, которые распределяют равномерно по покрытию биоразлагаемый реагент на основе муравьиной кислоты. Метеостация, которая находится рядом с насосной станцией, позволяет определить локальные параметры для микроклиматических условий данного географического пункта. И без участия человека наносится необходимое количество реагента», — уточнил Синицын.

Он заметил, что противогололедные реагенты распределяют с помощью спецтранспорта в расчете 50–70 грамм на квадратный метр. При этом используются хлориды натрия и кальция. Этот метод позволяет в пять — семь раз уменьшить количество реагента на квадратный метр — до 10–12 грамм.

«И такой реагент не разрушает бетон и асфальт, он экологически чистый. Этот реагент используется для мостов, путепроводов, транспортных развязок, тоннелей и для взлетно-посадочных полос аэропортов. Эффект — безопасность дорожного движения, улучшение экологии путем уменьшения концентрации и общего количества применяемого реагента, снижение заторов», — подчеркнул президент компании.

Синицын добавил, что применение такой передовой технологии рекомендуется на объектах, где особенно опасен гололед.

«Обычная обработка проводится на основе большого метеопрогноза, который выдается специально на территорию 20–30 кв. километров. И при таком прогнозе невозможно определить ситуацию, связанную с гололедом на локальных участках, где есть искусственные сооружения на дорогах», — заключил он.

Видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ».