Москвичам продлили срок действия QR-кодов для переболевших Covid

С 20 декабря в Москве продлевается срок действия QR-кодов о перенесенном коронавирусе. Теперь пользоваться ими можно в течение одного года. Однако в то же время принято решение сократить работу кодов по результатам ПЦР-теста с трех до двух дней. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, Covid-обстановка в городе остается стабильной. Так, вакцинацию прошли не менее 80% сотрудников из сфер здравоохранения, образования, торговли и других.

Собянин добавил, что решение сократить срок действия кодов по ПЦР было принято из-за штамма «омикрон».

Накануне градоначальник рассказал, во сколько в Москве обходится лечение одного пациента с коронавирусной инфекцией.