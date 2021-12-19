Собянин рассказал, какая сумма тратится на лечение одного ковид-больного

На одного больного коронавирусом в стационаре в среднем тратится четверть миллиона рублей. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в фильме Наили Аскер-заде.

«Больные, которые находятся в реанимации, — на них больше затраты, легкие больные — меньше затраты, но если в среднем считать, то где-то около 240 тыс. на человека», — цитирует Собянина РИА Новости.

Как рассказала главврач клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, стоимость лечения тяжелого пациента со всеми реанимационными днями может составить 5 млн и выше.