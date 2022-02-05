Москва сократит самоизоляцию при Covid-19 до недели

С 6 февраля в Москве сокращается срок лечения от коронавирусной инфекции. Все, у кого подтвердится диагноз с этого числа, будут находиться на самоизоляции по неделе. Об этом говорится в сообщении оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19.

«В соответствии с постановлением Роспотребнадзора и приказом Минздрава срок лечения пациентов с Covid-19 сокращается до семи дней. Новые правила распространяются только на тех, чей диагноз будет установлен начиная с 6 февраля. В таком случае москвичи смогут прекратить режим самоизоляции по истечении семи дней с момента подтверждения диагноза при отсутствии симптомов заболевания», — отмечается в сообщении.

Перед истечением срока карантина врач проведет аудиособеседование с пациентом, которое определит необходимость продления или закрытия больничного.

Все пациенты с коронавирусом, заразившиеся до 6 февраля, пройдут привычную 14-дневную самоизоляцию, уточнили в оперштабе.

«В любом из двух случаев приходить в поликлинику для закрытия больничного не нужно. Электронный больничный будет сохранен в электронной медицинской карте пациента и автоматически направлен работодателю. В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2022 года бумажные больничные не оформляются», — подчеркивается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России отменена изоляция для контактировавших с ковид-больными.