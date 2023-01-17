Москва ответила на девятый пакет санкций Евросоюза

Россия расширила список граждан Евросоюза, которым запрещен въезд в страну. Ограничения коснулись руководства силовых структур недружественных стран, принимающих непосредственное участие в подготовке украинских военнослужащих. Такое решение было принято в качестве ответных мер на девятый пакет европейских санкций, сообщили в МИД РФ.

«Подтверждаем, что любые недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать своевременный и адекватный ответ», — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что аналогичные меры приняли и в отношении европейских государственных и коммерческих структур, которые производят и поставляют военную технику Киеву, отдельных депутатов Европарламента, а также некоторых медийных личностей Евросоюза, которые систематически публично высказывают свои антироссийские настроения.

В ведомстве действия стран Запада также назвали нелегитимными и «подрывающими международно-правовые прерогативы Совета безопасности ООН».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в конце 2022 года Евросоюз утвердил девятый пакет санкций, который включил в себя запрет на экспорт дронов и вещание некоторых российских телевизионных каналов.